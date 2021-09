Don't Worry, Darling: un teaser condiviso da Olivia Wilde svela la data di uscita

Don't Worry, Darlling ha ora un breve teaser che svela la data di uscita: il 23 settembre 2022, come annunciato online dalla regista Olivia Wilde. Il breve video mostra i protagonisti alle prese con party lussuosi e situazioni angoscianti.

Il film Don't Worry, Darling sarà ambientato negli anni '50 e avrà come protagonista una casalinga interpretata da Florence Pugh che vive con il marito in una comunità in cui si sperimenta uno stile di vita utopico. La giovane Alice, tuttavia, inizia a preoccuparsi che la compagnia del coniuge possa nascondere segreti inquietanti.

Il film è basato su una sceneggiatura di Katie Silberman, che ha lavorato con Olivia Wilde alla sua prima regia, La rivincita delle sfigate.

Nel cast del film anche Chris Pine, KiKi Layne, Gemma Chan, Nick Kroll e il cantante Harry Styles, che ha sostituito Shia LaBeouf.

