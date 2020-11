Don’t Worry Darling: riprese in pausa, Florence Pugh, Harry Styles e Chris Pine in quarantena

New Line ha sospeso provvisoriamente le riprese di Don't Worry Darling, nuovo film diretto da Oliva Wilde, a causa di alcune positività al COVID-19 nella troupe. Le star del film Florence Pugh, Harry Styles, Chris Pine, KiKi Layne, Gemma Chan e Nick Kroll osserveranno una quarantena preventiva di 14 giorni prima che le riprese ripartano in sicurezza.

Una foto di Harry Styles

Don't Worry, Darling è in lavorazione a Los Angeles. Il film viene descritto come un thriller psicologico ambientato in una comunità isolata e che segue idee utopiche situata nel deserto della California. Al centro degli eventi, ambientati negli anni '50, una casalinga insoddisfatta che prova a dare una svolta alla sua esistenza.

Finora la produzione ha seguito le rigide misure di sicurezza anti Covid-19 e le positività sono emerse durante un test di routine al team, come ha rivelato Deadline. Non è stata però rivelata l'identità dei positivi per tutelare la loro privacy, anche se sappiamo che si tratta di qualcuno molto vicino al cast principale, attualmente in quarantena. Le riprese riprenderanno tra 15 giorni.

Florence Pugh, tra i protagonisti di Don't Worry, Darling, ha fatto il suo ingresso nell'MCU in Black Widow, dove affiancare Scarlett Johansson. Il film, la cui uscita è slittata a causa dell'emergenza sanitaria, arriverà nei cinema nel 2021.

Florence Pugh sexy sulla cover di ELLE: "Nessuno ha il diritto di giudicare la mia vita privata"