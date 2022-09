Don't Worry Darling, Olivia Wilde sulle scene hot tagliate dal trailer: "Viviamo in una società puritana"

Olivia Wilde, la regista di di Don't Worry Darling, pellicola che sta per fare il suo debutto a Venezia 2022, ha appena rilasciato una dichiarazione bomba rivelando che lo studio cinematografico l'ha costretta a eliminare le scene hot dal trailer del film.

Don' Worry Darling: Florence Pugh e Harry Styles nei ruoli di Alice e Jack

Intervistata dall'Associated Press, la Wilde ha dato voce alla sua delusione: "C'erano molte sequenze che dovevano essere cancellate dal trailer. La MPAA è stata molto dura con me, hanno voluto cambiare la clip all'ultimo secondo e io sono stata costretta a tagliare alcune scene hot. Questa cosa mi ha fatta arrabbiare perché il motivo per loro è che quelle scene avrebbero portato il film in un'altra dimensione."

L'attrice e regista, che nelle ultime settimane è stata al centro di una serie di polemiche relative al presunto licenziamento di Shia LaBeouf e al suo rapporto con la protagonista della pellicola, Florence Pugh, ha continuato affermando: "Viviamo ancora in una società molto puritana. Penso che la mancanza di erotismo nei film americani sia una novità."

Don't Worry Darling: Florence Pugh in un primo piano

"Quando si tratta di piacere femminile, beh, è semplicemente qualcosa che non vediamo molto spesso a meno che non si parli di cinema queer. Sai, è interessante perché in molti film queer i personaggi femminili possono provare piacere. Il pubblico non è così puritano come pensano le aziende. Eppure la gente si arrabbia. Voglio dire, le persone sono già arrabbiate con me per questo ma noi vogliamo essere provocatori. L'idea non è di farti sentire al sicuro", ha concluso Olivia Wilde.