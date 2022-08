Don't Worry Darling: Harry Styles ha scritto una canzone del film in cinque minuti

In una recente intervista Olivia Wilde, regista dell'anticipato film Don't Worry Darling, insieme ai protagonisti Florence Pugh e Harry Styles, ha rivelato che quest'ultimo ha scritto una delle canzoni presenti nella pellicola in appena cinque minuti.

Don't Worry Darling: Florence Pugh e Harry Styles teneramente abbracciati

Il copione del film di genere thriller psicologico faceva infatti riferimento a una canzone inquietante il cui obiettivo era quello di perseguitare i protagonisti Jack (Harry Styles) e Alice (Florence Pugh) nel corso della narrazione. La regista ha raccontato che durante le riprese l'attore, nonché cantante di successo, le ha domandato cosa fosse quella melodia, e se avesse già qualcosa in mente; alla sua risposta negativa, il collega si è messo subito al lavoro.

Ciò che Olivia Wilde non si aspettava è che Harry Styles le avrebbe mandato una demo della canzone appena cinque minuti dopo, composta al pianoforte. La melodia ha conquistato subito la regista, tanto da essere aggiunta al film. L'attore l'ha descritta come "un motivo che può essere sia dolce che inquietante, in base al contesto".

Don't Worry Darling: Florence Pugh a disagio per la relazione tra Olivia Wilde e Harry Styles

La canzone però non è l'unico apporto artistico che Styles ha dato al film: in Don't Worry Darling non lo vedremo cantare, ma eseguire una performance di tip-tap di ben 35 secondi per la quale sembra molto entusiasta. L'attore, che ha recitato anche in Dunkirk e The Eternals, interpreterà il ruolo che inizialmente era stato assegnato a Shia LaBeouf; Wilde ha rivelato che la sua audizione per Jack è stata così intensa e passionale che l'ha addirittura fatta piangere di gioia.

Don't Worry Darling uscirà nelle sale cinematografiche il 23 settembre 2022, raccontando la storia di Jack e Alice, marito e moglie che vivono una vita idilliaca in una comunità utopica. Non è però tutto oro quello che luccica, e ben presto la donna si renderà conto che qualcosa di oscuro si nasconde sotto la loro esistenza apparentemente perfetta.