Don't Suck: il trailer della commedia vampiresca con Jamie Kennedy

Un vampiro e un comico entrano in un club, potrebbe essere l'inizio di una barzelletta e invece è la premessa di Don't Suck, la commedia a tinte horror con Jamie Kennedy

Jamie Kennedy sarà il protagonista di Don't Suck, commedia vampiresca di cui possiamo finalmente vedere il primo trailer. Il film sarà un mix di risate e occasionale sangue, anche perché è ambientato proprio nel mondo della stand up comedy, probabilmente l'ultimo posto in cui ci si aspetterebbe di trovare un non morto che si nutre di umani.

I diritti del film sono stati acquisiti da VMI Worldwide, che tenterà di venderlo ai distributori all'European Film Market, puntando soprattutto sulla presenza del regista di American Sicario RJ Collins e sul ruolo centrale dell'attore Jamie Kennedy, il Randy esperto di cinema horror nella saga di Scream. Insieme a lui ci saranno, inoltre, Ellen Hollman, insieme a un gruppo di veri comici come Russell Peters, Matt Rife, Jimmie Walker, Jimmy Shubert e Carrot Top.

La trama di Don't Suck

Pete è ormai un veterano della stand-up comedy con poche prospettive di successo, ma il suo momento arriva quando gli viene chiesto di andare in tour per promuoversi prima di aprire lo special del celebre Russell Peters. Quello che gli serve adesso è un numero di apertura per il proprio spettacolo e l'occasione si presenta quando conosce Ethan, un giovane comico che basa la sua routine sull'essere un vampiro.

E Ethan è un vampiro sul serio, ma Pete lo scoprirà quando saranno già on the road tra una serata e l'altra. Dopo un momento di genuina sorpresa, i due studieranno il modo di utilizzare il vampirismo a proprio vantaggio, rendendo i numeri sul palco decisamente più movimentati del solito.