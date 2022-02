Don't Look Up, Sebastian Stan: "Dovreste guardare il film, moriremo tutti!"

Sebastian Stan, durante un'esilarante intervista, ha parlato della sua passione per l'astronomia e ha consigliato la visione del film Don't Look Up.

Sebastian Stan, in occasione di un esilarante video realizzato da Hot Ones, ha invitato i suoi fan a guardare il film Don't Look Up, diretto da Adam McKay.

L'attore, attualmente impegnato nella promozione di Pam & Tommy, ha condiviso il suggerimento dopo aver accennato alla sua passione per l'astronomia e alla curiosità legata alla possibile colonizzazione dello spazio.

Nel film Don't Look Up si assiste a quello che accade dopo la notizia dell'imminenente impatto devastante di un meteorite sulla Terra. Un gruppo di persone con una posizione socialmente ed economicamente elevata, tra cui il presidente degli Stati Uniti, può però mettersi in salvo a bordo di una nave spaziale dove rimangono in un sonno criogenico fino a quando verrà individuato un altro pianeta abitabile.

Sebastian Stan, alle prese con il cibo piccante mangiato durante la conversazione per Hot Ones, ha quindi ammesso: "Sono sempre stato affascinato dall'idea che potremmo colonizzare Marte. Penso di aver letto da qualche parte che se si avessero a disposizione un gruppo di satelliti delle dimensioni di un campo da football e li si mettessero intorno a Marte si potrebbe sciogliere il ghiaccio e allora ci sarebbe l'acqua, permettendoci di vivere lassù".

L'attore ha continuato ribadendo: "Quando ero un ragazzino ero realmente ossessionato da Marte e leggevo sempre libri e articoli sull'argomento. Una cosa che mi viene in mente è, nel caso non l'aveste fatto, che dovreste vedere Don't Look Up, dovreste davvero. Moriremo tutti. Fatto divertente".

Qui la nostra recensione di Don't Look Up, satira ecologico-politica diretta da Adam McKay e interpretata da Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Jonah Hill, Cate Blanchett e Timothee Chalamet.