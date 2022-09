Donato Carrisi: trailer e poster del nuovo film, Io sono l'abisso

Palomar e Vision Distribution hanno rivelato il trailer e il poster del nuovo, atteso film di Donato Carrisi, Io sono l'abisso, in uscita nei cinema il 27 ottobre.

Tratto dall'omonimo romanzo di Donato Carrisi, edito da Longanesi, Io sono l'abisso si concentra su un uomo misterioso. Il suo lavoro è occuparsi della spazzatura. La gente non pensa mai a ciò che getta via. Invece lui sa che proprio tra i rifiuti si nascondono i segreti delle persone. Ed è così che sceglie le sue vittime. "Le persone dicono bugie, ingannano. La spazzatura no, la spazzatura non mente." Ma, nella sua esistenza ordinata e solitaria, un giorno irrompe una ragazzina. Si è gettata nel lago come un rifiuto e lui l'ha salvata. Ma lui non salva le persone. Per questo all'inizio scappa via. Però poi torna indietro e la osserva di nascosto. E capisce ciò che nessuno sa capire. Che la ragazzina ha un segreto e ha urgente bisogno di aiuto. Ma aiutarla metterà a rischio la sua invisibilità. Infatti, mentre tutto questo accade, la più improbabile delle cacciatrici intuisce che là fuori c'è qualcuno che uccide le donne sole dai capelli biondi. Sa che nessuno le crederà perché, per la gente del lago, lei è solo matta. Ma non può tirarsi indietro e ha poco tempo. E, se riuscirà a fermare il mostro, potrà liberarsi dalla maledizione del passato. Ci sono tre storie che scorrono nel buio. Tre anime che stanno per incontrarsi. Dentro l'abisso.

Nel cast di Io sono l'abisso troviamo Michela Cescon, Sara Ciocca, Lidiya Liberman ed Ettore Scarpa.