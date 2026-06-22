Donald Trump preso di mira da Baki: la serie Netflix sfocia nella satira politica (di nuovo)

L'universo di Baki non è mai stato particolarmente delicato quando si tratta di satire politiche, ma stavolta il franchise ha deciso di colpire uno dei bersagli più riconoscibili del pianeta.

Nei nuovi episodi di Baki, distribuiti da Netflix, fa il suo debutto una versione parodistica di Donald Trump chiamata semplicemente "Tranp". E il risultato sta già facendo discutere i fan sui social.

La sfida contro Trump

La scena, diventata rapidamente virale, mostra il personaggio di Donald Trump, ribattezzato "Tranp", durante il giorno del suo insediamento alla Casa Bianca. Come da tradizione nell'universo creato da Keisuke Itagaki, il presidente degli Stati Uniti è chiamato a giurare fedeltà a Yujiro Hanma, il combattente più potente del mondo.

Un rituale che Tranp inizialmente rifiuta con decisione. Nella sequenza il personaggio dichiara di non voler piegarsi davanti a un altro uomo, definendo l'intera cerimonia umiliante e promettendo di mettere fine per sempre a quella tradizione.

Le cose però cambiano drasticamente quando si ritrova faccia a faccia con Yujiro Hanma. Alla vista del gigantesco guerriero, considerato praticamente una forza della natura all'interno della serie, Tranp perde immediatamente tutta la sua sicurezza. Il presidente viene mostrato in preda al terrore e finisce per recitare il giuramento senza più opporre alcuna resistenza.

Una gag perfettamente in linea con l'umorismo estremo e provocatorio che da sempre caratterizza il franchise.

Una lunga tradizione di satire politiche

Per chi conosce Baki, la presenza di un Donald Trump caricaturale non rappresenta una vera sorpresa. L'autore Keisuke Itagaki ha spesso inserito nella sua opera versioni deformate di personaggi politici e figure pubbliche reali.

In passato era già comparso un presidente americano ispirato a Barack Obama, ribattezzato "Barack Ozma", mentre alcune storyline del manga hanno introdotto anche una versione satirica di Elon Musk chiamata "Elos".

L'obiettivo è quasi sempre lo stesso: mostrare come persino le personalità più potenti del mondo siano costrette a riconoscere la superiorità assoluta di Yujiro Hanma.

La nuova serie prosegue le avventure di Baki Hanma, giovane combattente che ha dedicato la propria vita a superare il padre Yujiro, considerato l'essere umano più forte mai esistito.

Dopo aver affrontato alcuni dei guerrieri più temibili del pianeta, Baki si ritrova però senza sfide capaci di entusiasmarlo. La situazione cambia con il ritorno del leggendario samurai Musashi Miyamoto, riportato in vita attraverso tecniche scientifiche avanzate. È proprio attorno allo scontro tra questi due mostri del combattimento che ruota gran parte della nuova storia.

Nel frattempo, però, è la breve apparizione di "Tranp" ad aver conquistato il web, dimostrando ancora una volta come Baki continui a essere uno degli anime più imprevedibili e provocatori disponibili oggi su Netflix.