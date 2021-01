Donald Trump e il martello di Thor: sapevate che anche il Presidente degli Stati Uniti ne ha uno?

Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha una sua personale replica del martello di Thor, come possiamo vedere dalle ultime foto da Washington.

Strani avvistamenti nei pressi del 1600 di Pennsylvania Avenue NW, Washington: il martello di Thor sarebbe infatti stato fotografato davanti alla Casa Bianca... Il proprietario? Donald Trump.

Come si può vedere nelle foto qui sopre, le ultime da Washington vorrebbero l'attuale Presidente degli Stati Uniti Donald Trump nel mezzo del consueto trasloco di fine mandato, poiché il 20 di questo mese, con suo grande rammarico, dovrà lasciare il posto al nuovo Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden.

Ma anche un'attività "mondana" come questa può regalarci qualche chicca, e quella di oggi porta il nome di... Mjölnir.

Da quanto si può vedere in alcuni post dell'agenzia stampa Reuters, Trump sembra essere un fan di Thor, o almeno della sua celebre e potentissima arma, tanto da procurarsene una replica e incidervi su il proprio nome.

"Il personale è stato avvistato mentre rimuoveva degli oggetti dalla casa Bianca negli ultimi giorni della sua presidenza" si legge in un tweet, al quale segue "Un individuo della National Archives and Records Administration è stato visto trasportare un grande martello con su inciso il nome di Trump".

Chissà come reagirebbe Trump se i traslocatori dovessero romperglielo come ha fatto Hela in Thor: Ragnarok.

Qualcuno ha uno Stormbreaker di riserva?