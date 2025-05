Donald Trump: in arrivo un biopic sul Presidente degli Stati Uniti, il budget è esorbitante

Il produttore di Ferrari annuncia un nuovo film biografico dedicato all'attuale Presidente degli Stati Uniti, con un budget record e un tono più conciliante rispetto a The Apprentice.

Un nuovo film biografico su Donald Trump è ufficialmente in fase di sviluppo, questa volta con un approccio su larga scala e un budget che si aggira intorno ai 100 milioni di dollari. A produrlo sarà Andrea Iervolino, già noto per Ferrari, e il progetto sarà presentato al prossimo mercato di Cannes.

I dettagli sul progetto

A differenza di The Apprentice - Alle Origini di Trump di Ali Abbasi - che si concentra sugli anni giovanili del tycoon - questo nuovo biopic intende raccontare l'intera parabola di Trump: dagli esordi nel settore immobiliare alla carriera televisiva, fino all'ascesa politica che lo ha portato a diventare il 45esimo Presidente degli Stati Uniti.

Donald Trump nell'atto di imbracciare un fucile

Secondo Deadline, questo nuovo ritratto di Donald Trump adotterà un approccio più misurato rispetto a The Apprentice, il biopic candidato all'Oscar con Jeremy Strong e Sebastian Stan. Il film aveva suscitato forti obiezioni da parte dell'ex Presidente, che circa un anno fa aveva persino tentato di impedirne l'uscita.

Iervolino ha commentato così il nuovo progetto: "Indipendentemente dalle opinioni politiche, è innegabile che Donald Trump sia una delle figure più influenti della nostra epoca. Voglio realizzare un film che esplori a fondo la sua storia, con uno sguardo artistico e imparziale. L'obiettivo è creare qualcosa di audace, ambizioso e capace di stimolare la riflessione".

The Apprentice: Sebastian Stan nel ruolo di Donald Trump

Le riprese dovrebbero partire entro la fine del 2025 negli Stati Uniti, ma al momento non sono stati rivelati dettagli sul cast. Tuttavia, considerato il budget elevato, è plausibile che la produzione stia puntando ad attori di primo piano.

Il progetto promette quindi di diventare uno dei titoli più discussi dei prossimi anni, destinato a far parlare di sé tanto per i contenuti quanto per le implicazioni politiche e culturali.