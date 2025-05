Donald Trump rassicura i fan: "I dazi non colpiranno James Bond, Sean Connery era un mio amico"

Donald Trump ha dichiarato in una recente conferenza stampa che i film di James Bond non saranno colpiti dalla sua proposta di imporre tariffe sui film prodotti all'estero.

Il franchise di 007 chiama l'Inghilterra come propria casa e spesso gira i film nei famosi Pinewood Studios del Paese, oltre che in città di tutto il mondo. Trump ha confuso Hollywood questo mese dopo aver dichiarato di aver autorizzato il Rappresentante per il Commercio degli Stati Uniti e il Dipartimento del Commercio ad avviare iniziative per imporre una tariffa del 100% sui film prodotti all'estero.

"Come sapete, stiamo mettendo dazi su... film, i produttori di film", ha detto Trump quando il London Times gli ha chiesto di parlare del piano tariffario in una conferenza stampa. "E attueremo delle tariffe per riprenderceli, perché molti di loro hanno lasciato questo Paese. Vivono tutti qui, i soldi vengono da qui, tutto viene da qui, ma li producono in altri Paesi. Quindi, faremo qualcosa per riportarli indietro, forse in larga misura".

Donald Trump: "James Bond non ha niente di cui preoccuparsi"

Sean Connery in 007 Licenza di Uccidere

"Ma James Bond non ha nulla di cui preoccuparsi, questo posso dirlo", ha aggiunto Trump. "E sapete, Sean Connery era un mio amico. Sean Connery è stato il responsabile del mio affare ad Aberdeen. Mi disse: 'Lascia che quel maledetto costruisca i suoi campi da golf'. Avevo iniziato il processo da quattro anni, e ad Aberdeen era impossibile... Sean Connery era un grande uomo".

Agente 007 - Licenza di uccidere: un'immagine

In mezzo alla confusione per l'annuncio iniziale di Trump, la Casa Bianca ha rilasciato una dichiarazione in cui afferma che "non è stata ancora presa alcuna decisione definitiva" sull'introduzione di una tariffa sui film.

Un portavoce ha quindi aggiunto: "L'Amministrazione sta esplorando tutte le opzioni per realizzare la direttiva del Presidente Trump di salvaguardare la sicurezza nazionale ed economica del nostro Paese, rendendo al contempo Hollywood di nuovo grande". Questo piano dovrebbe prevedere incentivi federali per la produzione e la post-produzione, trattati di coproduzione con l'estero e sovvenzioni alle infrastrutture per i proprietari di sale cinematografiche.