Paramount ha offerto una cifra gigantesca a Donald Trump per far decadere una causa da 20 miliardi di dollari

Lo studio avrebbe molta fretta di far decadere questa causa intentata dal Presidente, per via della sua fusione con Skydance

Donald Trump e Paramount non hanno ancora trovato un accordo per risolvere la causa da 20 miliardi di dollari intentata da POTUS contro 60 Minutes, ma la società di media guidata da Shari Redstone ha messo sul piatto un bel po' di milioni nella speranza di far sparire questo ostacolo alla fusione con Skydance.

"È ancora molto presto", ha spiegato a Deadline una fonte vicina ai colloqui tra gli avvocati di Trump e gli avvocati e i dirigenti della Paramount. "È stata fatta un'offerta iniziale, ma sono in corso altre trattative", ha confermato la fonte, senza entrare nei dettagli, dopodiché ha aggiunto: "Al momento, si tratta di una discussione a otto cifre".

Nei giorni finali delle presidenziali dell'anno scorso, Trump si è scagliato contro la CBS, da sempre suo nemico giurato, per il modo in cui il programma 60 Minutes aveva modificato un'ampia intervista con la candidata democratica Kamala Harris.

Trump vuole le scuse della Paramount e 25 milioni di dollari

Chiedendo una cifra da 20 miliardi di dollari, la causa legale ha denunciato la violazione del Deceptive Trade Practices Act del Texas, che di solito viene utilizzato dai consumatori per le affermazioni di pubblicità ingannevole.

Qualche ora fa, il Wall Street Journal ha riportato che la Paramount avrebbe offerto 15 milioni di dollari, ma il team di Trump vuole 25 milioni di dollari e le scuse della CBS News. Alla domanda di Deadline se la cifra di 15 milioni di dollari riportata oggi dal WSJ, il rifiuto del team di Trump e la minaccia di una nuova causa fossero esatti, un'altra persona a conoscenza della mediazione ha risposto: "Sembra più o meno corretta, visto lo stato delle cose".

Già prima del suo secondo insediamento, mentre i signori della tecnologia, i magnati e gli amministratori delegati iniziavano a prostrarsi ai suoi piedi, Trump si è assicurato un pagamento di 15 milioni di dollari e oltre da parte della Disney per un'edizione del marzo 2024 di This Week della ABC in cui George Stephanopoulos affermava che "le giurie avevano ritenuto" Trump "responsabile di stupro".