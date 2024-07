Donald Sutherland, il figlio Kiefer ricorda: "Ho iniziato a conoscerlo solo a 15 anni"

Kiefer Sutherland ha rilasciato un'intervista al Sunday Times nella quale approfondisce il proprio legame con il padre Donald Sutherland, scomparso qualche settimana fa, all'età di 88 anni. L'attore ha ricordato in particolare la sua assenza durante l'infanzia.

Il 20 giugno scorso, Kiefer Sutherland ha annunciato la morte del leggendario attore canadese, conosciuto in tutto il mondo per aver recitato in film come MASH, Quella sporca dozzina e recentemente nella saga fantasy di Hunger Games nel ruolo del presidente Snow.

Padre e figlio

I genitori di Kiefer Sutherland si separarono quando lui era bambino, e per i primi quindici anni della sua vita non ha avuto alcun rapporto con l'illustre padre:"Io e mio padre abbiamo realmente iniziato a conoscerci dopo che lasciai casa a 15 anni. I miei genitori si separarono quando avevo tre anni e io, mia madre e mia sorella ci trasferimmo in Canada".

Donald Sutherland nella serie Dirty Sexy Money

"Non vivevo con mio padre" racconta Sutherland "Lo vedevo a Natale e per un paio di settimane in estate. Certo, lo vedevo, ma era davvero il tempo limitato alle vacanze". Donald Sutherland e la sua seconda moglie, Shirley Douglas, morta prematuramente nel 2020 a causa di complicazioni dovute alla polmonite, ebbero i gemelli Kiefer e Rachel Sutherland nel 1966. Sutherland ebbe altri tre figli dalla terza moglie Francine Racette: Roeg, Rossif e Angus.

Kiefer Sutherland è diventato un attore conosciuto e pluripremiato, con Emmy e Golden Globe in bacheca per la serie televisiva 24, in onda fino al 2014:"Devo credere che avere lo stesso cognome di mio padre mi abbia aiutato a volte. Devono esserci stati momenti in cui persone in rapporti amichevoli con mio padre hanno inclinato la bilancia in mio favore. Ma ricordo due casi specifici in cui qualcuno non aveva un buon rapporto con lui e io rimasi in ufficio quattro ore senza ottenere un incontro".