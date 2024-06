Donald Sutherland, il pensiero di Keira Knightley: "Lo ricorderò sempre a quel party con una maschera antigas"

Keira Knightley lavorò insieme a Donald Sutherland sul set di Orgoglio e pregiudizio, il film di Joe Wright tratto dall'omonimo romanzo di Jane Austen. Diversi colleghi dell'attore, scomparso settimana scorsa all'età di 88 anni, hanno partecipato ad un articolo del Guardian in suo ricordo.

Tra le star anche la star di Pirati dei Caraibi, che ha raccontato l'esperienza vissuta accanto ad un attore del calibro di Sutherland a soli vent'anni e un esilarante aneddoto che riguarda una festa con il resto del cast.

Party in maschera

"Mi sentii incredibilmente intimidita dal suo status e dalla sua reputazione quando lo incontrai per la prima volta. Aveva una clausola nel suo contratto che vietava a chiunque di fumare nelle sue vicinanze. La maggior parte del resto del cast era nei loro ultimi anni dell'adolescenza o intorno ai vent'anni, tutti intenti a fumare" ha raccontato Knightley.

Primissimo piano di Donald Sutherland in M<em>A</em>S<em>H</em>

"Eravamo abituati a lavarci le mani freneticamente e spruzzarci di profumo dopo aver fumato, così che lui non lo sapesse. Annusava l'aria appena arrivava sul set e noi ci agitavamo nervosamente" ha proseguito l'attrice nel racconto, svelando anche un particolare aneddoto sul collega, che sottolinea la sua estrema gentilezza.

"Ad un certo punto, durante le riprese, è venuto ad una festa che abbiamo fatto tutti insieme indossando una maschera antigas così che potessimo fumare. Lo ricorderò sempre in piedi al centro di quella festa con una maschera antigas". In altri interventi sulla stampa, Keira Knightley ha descritto Donald Sutherland come 'intimidatorio, spiritoso e generoso', come quando inviò regali e inviti alla sua residenza lacustre in Canada ai colleghi del cast.

Donald Sutherland in Orgoglio e pregiudizio interpreta il signor Bennet, padre della protagonista Elizabeth Bennet (Keira Knightley), ed è al centro di alcune delle sequenze maggiormente memorabili del film, che include nel cast anche Matthew Macfadyen, Rosamund Pike, Brenda Blethyn, Tom Hollander e Judi Dench.