A Venezia... un dicembre rosso shocking: nella Gold Edition 4K il cult con Sutherland è ancora più inquietante

Appena superato il mezzo secolo dalla sua uscita, grazie a Plaion Pictures e alla sua collana Midnight Factory approda nello splendore del 4K UHD e con una fantastica Gold Edition un psico-thriller con venature horror diretto da Nicolas Roeg divenuto ben presto un cult. Stiamo parlando di A Venezia... un dicembre rosso shocking (in originale Don't Look Now) con Julie Christie e un formidabile Donald Sutherland, entrambi eccellenti a trasmettere la loro sensazione di straniamento in una Venezia dal fascino inquietante.

Donald Sutherland in una drammatica scena del film

I due interpretano John e Laura, che dopo una traumatica perdita della loro figlia piccola, sono in viaggio in Italia, a Venezia. I due fanno la conoscenza di due anziane e una di loro, cieca e sedicente medium, rivela alla donna che vede accanto a loro lo spirito della bimba piccola. Se Laura è affascinata dalle parole della signora, il marito è scettico, fin quando anche a lui pare di intravedere nelle calli della città una figura di piccola statura con un impermeabile rosso, lo stesso che aveva la figlia quando è morta. E nel frattempo in città continua a colpire un misterioso serial killer.

Gold Edition a due dischi con booklet e card da collezione

La Gold Edition 4K UHD di A Venezia... un dicembre rosso shocking

L'uscita italiana in 4K UHD di A Venezia... un dicembre rosso shocking era davvero necessaria, visto che del film era disponibile finora solo un vecchio e poco riuscito blu-ray. Ma Midnight Factory non solo ha proposto il film in questa nuova favolosa veste visiva grazie a un ottimo restauro, ma ha anche confezionato una bella Gold Edition con la consueta elegante slipcase, che contiene oltre ai due dischi (uno col film in K4 e uno in HD) anche tantissimi extra, un booklet di approfondimenti e una card da collezione con una raffigurazione decisamente inquietante.

IL contenuto della Gold Edition di A Venezia... un dicembre rosso shocking, con i due dischi, il booklet e la card

Un video 4K UHD stupendo per una Venezia misteriosa e inquietante

Un'affascinante scena notturna a Venezia

Ma veniamo al reparto ovviamente più atteso di tutta l'edizione, quello che permette di vedere A Venezia... un dicembre rosso shocking come mai era stato possibile prima. E infatti il video 4K UHD soddisfa pienamente le attese e rappresenta un gigantesco upgrade rispetto alle edizioni precedenti. Ci troviamo di fronte infatti a un master 4K davvero eccellente, risultato del restauro e del nuovo scan del negativo originale supervisionato dal direttore della fotografia Anthony Richmond. La sensazione è subito quella di immagini che trasmettono fedelmente il girato in pellicola 35mm dell'epoca e le atmosfere lugubri e inquietanti di Venezia, con una grana presente ma ben gestita, organica e naturale, e soprattutto un dettaglio decisamente elevato in ogni circostanza, pur nell'indubbia e comprensibile morbidezza di un film di oltre 50 anni fa.

Una sequenza inquietante di A Venezia... un dicembre rosso shocking con Hilary Mason e Julie Christie

I muri sgretolati dei restauri, le vie della città lagunare, la superficie dell'acqua, le trame dei vestiti, tutto è reso con una definizione sorprendente. La stabilità dell'immagine è assicurata, il quadro è sempre molto compatto, con un croma molto più brillante, più ricco di sfumature ma ancora più inquietante, basti vedere l'incredbile intensità del rosso della mantellina della bambina. C'è un ottimo senso di profondità, qualche scena molto scura è inevitabilmente più pastosa e meno nitida, ma la resa è comunque buona anche grazie a un nero solido.

Audio discreto con una suggestiva resa della colonna sonora

Julie Christie in una scena di A Venezia.. un dicembre rosso shocking.

Giocoforza meno entusiasmante il reparto audio, dotato tracce DTS HD Master Audio 2.0 sia per l'italiano che l'inglese. L'ascolto in originale è ovviamente preferibile, oltre che per i dialoghi naturali, anche per effetti di maggior impatto e bassi più incisivi, soprattutto nella colonna sonora. Discreto anche l'ascolto italiano, nei limiti del possibile considerata che la scena è un po' chiusa, però la resa della colonna sonora non perde quella tipica sensazione oppressiva di inquietudine. Da notare che in qualche breve scena entra l'audio inglese con regolari sottotitoli italiani.

Gli extra: commento audio e quasi due ore e mezza di materiale

Donald Sutherland in una delle celebri scene calde di A Venezia... un dicembre rosso shocking

Notevole il reparto degli extra, senza dimenticare che nella confezione troviamo il booklet e la card da collezione. Nel disco 4K è presente solo il commento audio del regista Nicolas Roeg, ma è nel disco blu-ray che troviamo il nutrito pacchetto dei contenuti speciali con quasi due ore e mezza di materiale. A partire da Pass the Warning: riflessioni sul capolavoro di Nic Roeg, un ben documentario di 40 minuti che approfondisce varie tematiche sia sul regista che sulla realizzazione del film, con gli interventi di sceneggiatori, produttori e registi come David Cronenberg e Danny Boyle, solo per citarne alcuni.

Un preoccupato Donald Sutherland nella suggestiva cornice veneziana

Si prosegue poi con A Kaleidoscope of meaning: il colore in Don't Look Now (16') sull'aspetto cromatico molto particolare del film, con focus sul rosso, per poi passare a Il restauro in 4K (6') sullo straordinario lavoro che ha portato all'eccellente video 4K che abbiamo descritto. A seguire con una serie di lunghe interviste al protagonista Donald Sutherland (23'), allo sceneggiatore e produttore Allan Scott (15'), al direttore della fotografia Tony Richmond (25') e al regista Danny Boyle (15'). A chiudere una galleria fotografica del dietro le quinte.