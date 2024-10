Don Matteo 14, la terza puntata stasera su Rai 1: le anticipazioni di giovedì 31 ottobre

Mentre vola negli ascolti di settimana in settimana (mai sceso sotto i 4 milioni di spettatori a serata), Don Matteo 14 veleggia verso la terza puntata, in onda stasera su Rai 1 alle 21:30. Occhi puntati su uno degli ultimi arrivati, il Capitano Martini, che vede trasformarsi casa sua in una meta di pellegrinaggio per colpa di una perdita nelle tubature.

Don Matteo: la trama di giovedì 31 ottobre 2024

La puntata odierna, che si intitola Giustizia sarà fatta, renderà la vita impossibile al nuovo Capitano dei Carabinieri. Da poco a Spoleto, Martini è diventato il vicino del maresciallo Cecchini. Andrebbe tutto bene se non fosse per una macchia di umidità sul muro del bagno: un problema che si potrebbe materialmente risolvere con un idraulico e un manovale, ma che assume contorni impensabili con l'intervento di Pippo.

L'uomo è infatti convinto che si tratti di un messaggio ultraterreno, una manifestazione di San Ponziano.

Il maresciallo Cecchini osserva divertito le difficoltà "sociali" del capitano Martini, ma la notizia dell'apparente miracolo si diffonde a macchia d'olio e la cosa sfugge decisamente di mano. Mentre si moltiplicano reazioni e attenzioni assai indesiderate da parte della comunità, il povero Diego si profonde in spiegazioni razionali ma non riesce a placare l'entusiasmo generale.

Il problema di Martini è che è una persona troppo rigida: di questo Cecchini è convinto. Per esempio: a Spoleto è arrivata anche la sua ex fidanzata, Vittoria Guidi, che ora lavora nella cittadina umbra come PM. Se la loro storia d'amore non è nuovamente sbocciata, secondo il maresciallo, è solo per via del carattere ritroso del giovane capitano. Ecco perchè, invadente come sempre, decide di fare tutto ciò che è in suo potere per far riavvicinare i due , ma quasi certamente Martini non apprezzerà.

Eugenio Mastrandrea è il capitano Diego Martini

Poblemi ben più gravi sono quelli di don Massimo, che si trova ancora una volta a sospettare di sua sorella. Giulia sta raggirando un'anziana parrocchiana? Il parroco si è ripromesso di tentare in ogni modo di recuperare quel rapporto familiare tanto complesso, ma non può sopportare nemmeno l'ipotesi che una donna di buon cuore possa subire i cattivi propositi della sorellastra che proprio lui, in qualche modo, ha portato fin là. Don Massimo deve decidere cosa fare, se parlare apertamente con Giulia, anche rischiando di allontanarla per sempre, o vivere il proprio tormento in silenzio pur di tenerla accanto.