Don Matteo 14 stasera su Rai 1, anticipazioni sesta puntata: Cecchini trascina tutti a Reazione a catena

Nelle anticipazioni della sesta puntata di Don Matteo 14, in onda stasera su Rai 1, il maresciallo Cecchini dovrà trovare una squadra per partecipare a un noto quiz televisivo.

Don Matteo 14 torna stasera su Rai 1, in prima serata, con la sesta puntata, dopo l'appuntamento che, una settimana fa, aveva riacceso in tutti i fan di Terence Hill la speranza di rivederlo sullo schermo nei panni dell'ex parroco di Spoleto. Se don Matteo è "tornato" con una telefonata al maresciallo Cecchini, dell'attore veneziano in realtà nessuna traccia.

Anticipazioni Don Matteo giovedì 28 novembre 2024

Nella nuova puntata il maresciallo Cecchini pensa di partecipare al suo quiz televisivo preferito, Reazione a catena. Si iscrive quindi alla trasmissione ma non ha ancora una squadra, quindi si mette all'opera per crearla. I primi tentativi non sono così fortunati, finchè la cosa non arriva all'orecchio di Giulia, la sorella di don Massimo. Con grande sorpresa da parte del maresciallo, la ragazza è una grande fan dello stesso quiz show.

Il terzo menbro della squadra messa in piedi da Cecchini sarà il capitano Martini. Diego ha un motivo personale per partecipare, ovvero riallacciare i rapporti con la sua ex. Il gruppo comincia quindi le prove per in attesa della chiamata degli autori del programma, e si prepara a una gara sorprendente.

Questa non sarà l'unica prova a cui Giulia dovrà sottoporsi. La giovane comincia infatti a fornire assistenza a una donna costretta sulla sedia a rotelle. Un compito non facile visto che la sua assistita non ha la minima intenzione di collaborare. Giulia dovrà mettere in campo tutta la sua sensibilità e la sua empatia per vincere le resistenze della donna.

La stagione 14 di Don Matteo, composta in totale da 10 puntate, è disponibile per la visione anche in streaming, in contemporanea alla messa in onda televisiva oppure on demand, su RaiPlay.

Sulla piattaforma sono inoltre disponibili tutte le altre stagione della serie tv, una delle nostre produzioni più vendute all'estero.