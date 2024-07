Don Matteo 14: ecco quando inizierà la nuova stagione, la trama e il cast della serie con Raoul Bova

Oggi 19 luglio è stata ufficializzata la data in cui inizierà la quattordicesima stagione della serie con Raoul Bova, che inizialmente doveva prendere il via lo scorso 4 aprile.

Oggi, nel corso della presentazione dei palinsesti Rai per la stagione 2024/2025, è stata rivelata finalmente la data in cui inizierà Don Matteo 14. La serie, che dallo scorso anno vede come protagonista Raoul Bova, avrebbe dovuto prendere il via lo scorso 4 aprile e accompagnarci per dieci serate fino al 6 giugno, data in cui era previsto il finale di stagione.

Data di inizio di Don Matteo 14 e nuovi personaggi

La Rai non ha mai ufficializzato il motivo per cui una delle serie più amate dal pubblico sia slittata da aprile a settembre, molti hanno ipotizzato che la decisione sia stata legata al calo d'ascolti fisiologico che si registra dal mese di maggio in poi. L'azienda di Viale Mazzini, forse, non ha voluto bruciare uno dei suoi prodotti di punta.

I fan della serie, che dalla quinta puntata della scorsa stagione vede Raoul Bova vestire i panni di Don Massimo, ora possono esultare. Il prossimo autunno, e precisamente da giovedì 17 ottobre, le indagini del maresciallo Nino Cecchini, interpretato da Nino Frassica, torneranno ad arricchire la prima serata della rete ammiraglia dell'azienda di Viale Mazzini.

Raoul Bova e Eugenio Mastrandrea

Nella prossima stagione saluteremo due protagonisti Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico, i loro personaggi il capitano Anna Olivieri e Marco Nardi, compariranno solo in alcuni episodi. A Spoleto arriverà il nuovo capitano Diego Martini interpretato da Eugenio Mastrandrea, ex spia dei Servizi Segreti: uomo preciso che nasconde con la disciplina la sua fragilità emotiva

Un altro volto nuovo è il pubblico ministero Vittoria Guidi (Gaia Messerkinger), ex del nuovo capitano che Diego vuole riconquistare, è lei il motivo per cui si è fatto trasferire a Spoleto. Il nuovo PM pero sta per sposarsi con Egidio e, per riconquistarla, Diego dovrà imparare a condividere i propri sentimenti.

Il primo a offrirsi di aiutarlo sarà Cecchini, ma il suo tentativo è destinato al fallimento. Ad aiutarlo il capitano troverà Giulia (Federica Sabatini) , sorellastra di Don Massimo, i due non si parlano da tempo. Quando però Giulia si trova nei guai con la giustizia, spronato da Natalina, Don Massimo la accoglie in canonica e impara a starle vicino, sia come prete che come fratello.

Il cast della serie