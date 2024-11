Don Matteo 14, anticipazioni quinta puntata, stasera su Rai 1: torna davvero Terence Hill?

Dopo una settimana di stop, dovuto agli eventi sortivi in programma, Don Matteo 14 torna, stasera su Rai 1 in prima serata, dopo Affari Tuoi, con la quinta puntata di stagione. E soprattutto con un interrogativo: Terence Hill tornerà come special guest, come le visioni del maresciallo Cecchini lascerebbero credere?

Don Matteo 14 anticipazioni 21 novembre: il matrimonio di Vittoria è rovinato

Giulia non smetterà molto presto di dare preoccupazioni a suo fratello, don Massimo. Il motivo? Questa volta il capitano Martini è convinto per esempio che sti aiutando il suo fidanzato, che si trova in carcere. Avendola scoperta, cercherà con ogni mezzo di farla ragionare.

Diego, però, avrà anche molto altro a cui pensare: Vittoria, la sua ex fidanzata, si sta per sposare. Le nozze però verranno rovinate proprio dai Carabinieri, che fermeranno per dei controlli il futuro sposo a poche ore dalla cerimonia.

A Spoleto fervono anche i preparativi per il compleanno del maresciallo Cecchini. Il suo intuito sbaglia spesso ma non su certe cose: si convince che i suoi amici più cari stiano segretamente organizzando una festa a sorpresa. Tra gli invitati al party c'è anche per caso il vero don Matteo? Perchè orami sono giorni che il maresciallo crede di vederlo passare per le stade cittadine in sella alla sua bicicletta!

Come si vede anche nella clip in anteprima, il maresciallo Cecchini, interpretato da Nino Frassica, non solo coglie tutti i segnali della possibile festa a sorpresa, ma è anche sicuro di aver riconosciuto quella sagoma che pedala e scampanella in bici: non può essere che don Matteo, quello vero.

Certo, per il buon Cecchini e per la comunità intera sarebbe un bel colpo a questo punto: tutti in città amano il vecchio parroco, ma tutti si sono ormai affezionati al più giovane don Massimo, interpretato per la seconda stagione consecutiva da Raoul Bova.

La domanda quindi è obbligatoria: Terence Hill, nei panni di don Matteo, sarà davvero lo special guest della quinta puntata oppure il maresciallo Cecchini, ormai mago (quasi nel vero senso della parola) degli inganni e dei malintesi, avrà scambiato un desiderio e un ricordo per un'apparizione reale? D'altronde sua moglie gli ricorda che don Matteo si trova in Africa, nonostante tra le immagini del promo, mostrato alla fine della quarta puntata, sia stato montato anche un primo piano di Terence Hill... Non resta, dunque, che aspettare la puntata odierna.