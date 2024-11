Don Matteo 14: anticipazioni della quarta puntata, stasera su Rai 1

Mentre il giovedì sera di Rai 2 fatica alla ricerca di un'identità, quello di Rai 1 è segnato da Don Matteo 14, che torna in questo giovedì 7 novembre, sempre alle 21:25, con una nuova puntata. Leggermente in calo rispetto agli anni precedenti, tuttavia, una delle fiction italiane più longeve (visibile anche in streaming su RaiPlay), non è mai scesa sotto i 3 milioni di spettatori e sotto i 23 punti di share.

Don Matteo: la trama della quarta puntata

A Spoleto, nel cortile della scuola, una studentessa viene ritrovata priva di sensi dopo essere caduta dal tetto della scuola. Le domande a cui rispondere sono tante: qualcuno l'ha spinta oppure si è lanciata da sola? E se sì, perchè? Tra genitori e insegnanti si fa strada un'ipotesi spaventosa: e se si fosse trattato di una challenge social?

Don Massimo, che insegna nello stesso istituto, si propone di affrontare l'argomento durante l'ora di religione.

Sfortunatamente il parroco dovrà constatare che il compito si prospetta più arduo del previsto. Di fronte al suo tentativo di discussione i ragazzi si dimostrano davvero chiusi e poco disposti ad aprire una finestra sul proprio mondo. Don Massimo capisce così di avere una missione molto più grande: riuscire ad abbattere quel muro di incomunicabilità che sembra ormai dividere scuola e famiglia dai giovani.

L'arrivo di Martina riporterà a casa del maresciallo Cecchini anche il capitano Tommasi, interpretato da Simone Montedoro

Non solo don Massimo, anche il maresciallo Cecchini dovrà confrontarsi con usi e costumi dei giovanissimi perchè a Spoleto arriva la nipote Martina. Ribelle e indipendente, dopo continui screzi con la madre, dopo aver mostrato una certa insofferenza alle regole anche a scuola, la ragazza si trasferisce a casa del nonno, che, pur amandola con tutto il cuore, non riesce sempre a gestire la situazione nel modo migliore. Tra goffagine e ingenuità, il maresciallo Cecchini non vivrà giorni facili con un'adolesce in casa.

Anche perchè Martina non sarà l'unica "grana" che Cecchini dovrà gestire. Per arrotondare, infatti, il maresciallo si improvvisa astrologo da un po' di tempo per un giornale locale. Le sue previsioni non hanno nessun fondamento, sono soltanto buoni consigli per i propri concittadini, altre volte pensieri divertenti. Ma cosa succederà quando qualche sprovveduto a Spoleto deciderà di affidarsi alle "magiche profezie" di AstroCecchini?