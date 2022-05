Don Matteo 13: la trama della sesta puntata, stasera su Rai1

Nuovo appuntamento, stasera su Rai1 alle 21:25, con Don Matteo 13, che ha dato ufficialmente il benvenuto a Raoul Bova, salutato, una settimana fa, da oltre sei milioni di spettatori.

La trama della sesta puntata, intitolata L'innocente, rende chiaro che Don Massimo fatica a farsi accettare come nuovo parroco di Spoleto, al punto che in città viene perfino organizzata una petizione per farlo andare via. Il sacerdote è il primo a essere assalito dai dubbi, a causa anche di una indagine in cui viene coinvolto, e trova conforto soltanto nell'aiuto del Vescovo, suo amico e mentore. Intanto, proprio quando Federico comincia a sperare che fra lui e Greta possa nascere qualcosa, la ragazza sembra avvicinarsi a un altro compagno. Cecchini, invece, capisce che Valentina sta uscendo con un uomo ben più grande di lei e decide di scoprire chi è: non sa però che si tratta di Marco! Sia lui sia Valentina faranno di tutto per non far scoprire a Cecchini la verità, e anche Anna, suo malgrado, si troverà a mentire per reggergli il gioco.

L'episodio in onda stasera - disponibile anche in streaming su RaiPlay - è diretto da Luca Brignone e interpretato da Raoul Bova, Nino Frassica, Maria Chiara Giannetta, Maurizio Lastrico, Nathalie Guetta, Francesco Scali, Pamela Villoresi e la partecipazione straordinaria di Giancarlo Magalli.