Don Matteo 13: la trama della nona puntata, stasera su Rai1

Don Matteo 13 torna, stasera su Rai1 alle 21:25, con un nuovo appuntamento "anomalo" del martedì, e lo fa con il peultimo episodio di questa stagione che ha segnato una vera rivoluzione per la fiction.

La trama della nona puntata annuncia che un'emergenza costringe la piccola Ines a vivere per qualche giorno a casa di Anna. Questa convivenza porta la Capitana a farsi una domanda che non avrebbe mai pensato potesse riguardarla in prima persona: "Posso essere una buona madre". Intanto Ines viene coinvolta da Cecchini e da Marco in un'operazione segreta, alle spalle di Anna, che vede il Maresciallo nell'improbabile ruolo di allenatore di una squadra di calcetto per bambini! Nel frattempo, le condizioni di Greta sono peggiorate e Federico sente l'urgenza di fare qualcosa. Ma cosa può un ragazzino contro una terribile malattia? A Federico, però, l'impossibilità del suo obiettivo non importa: l'unica cosa che gli importa è di poterlo raggiungere.

L'episodio in onda stasera - disponibile anche in streaming su RaiPlay - è interpretato da Raoul Bova, Nino Frassica, Maria Chiara Giannetta, Maurizio Lastrico, Nathalie Guetta ed inoltre Francesco Scali, Pamela Villoresi, Emma Valenti, Mattia Teruzzi, Giorgia Agata, Aurora Menenti, Pietro Pulcini, Domenico Pinelli e Francesco Castiglione. . L'appuntamento con Don Matteo raddoppierà anche per questa settimana: oltre alla puntata del martedì, infatti, andrà regolarmente in onda giovedì in prima serata il finale di stagione.