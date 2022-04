Don Matteo 13, stasera su Rai1 arriva Raoul Bova: anticipazioni e video della quinta puntata

Stasera su Rai1 alle 21:25 va in onda la quinta puntata di Don Matteo 13, la prima con Raoul Bova nei panni di don Massimo: ecco una clip video e le anticipazioni.

Don Matteo 13 torna stasera su Rai1 alle 21:25 con una grossa novità, per gli abitanti di Spoleto e per tutti gli spettatori: dopo l'addio di Terence Hill, stasera sarà Raoul Bova a debuttare nella serie.

Come scopriamo dalle anticipazioni della quinta puntata, e grazie a una clip video, Spoleto si sveglia con una notizia sconvolgente: Don Matteo è scomparso in circostanze misteriose. Natalina, Pippo e il Maresciallo Cecchini non credono ai propri occhi: dietro l'altare, a recitare la messa, trovano Don Massimo, che si definisce il nuovo parroco e sostituto di Don Matteo. Che significa? Dov'è il loro amico?

Nessuno sa spiegarsi quell'improvvisa sparizione. E mentre Marco decide di aiutare Valentina a risolvere un problema, alimentando la gelosia di Anna, ciascuno di loro cerca di scendere a patti con l'arrivo del nuovo sacerdote. Sono tutti diffidenti, perfino ostili con lui. Chi è Don Massimo? Un impostore? E che fine ha fatto Don Matteo?

Nel cast Raoul Bova nel ruolo di "Don Massimo", Nino Frassica, Maria Chiara Giannetta, Maurizio Lastrico, Nathalie Guetta e inoltre Francesco Scali, Pamela Villoresi, Emma Valenti, Mattia Teruzzi, Giorgia Agata, Aurora Menenti, Pietro Pulcini, Domenico Pinelli e Francesco Castiglione. La regia è affidata a Francesco Vicario, Luca Brignone e Riccardo Donna.