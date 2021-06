Don Matteo 13: Raoul Bova e Terence Hill insieme nella prima foto dal set

Terence Hill e Raoul Bova sono insieme nella prima foto ufficiale dal set di Don Matteo 13, che arriverà su Rai1 nel 2022 con 10 nuovi episodi e un "cambio al vertice" ormai abbondantemente commentato anche dai diretti interessati.

È stato proprio Terence Hill a confermare non soltanto la sua uscita di scena dalla serie dopo 21 anni passati sotto la tonaca di Don Matteo, ma anche l'avvicendamento con Raoul Bova, sul set umbro in queste settimane, e futuro interprete di Don Massimo, il nuovo sacerdote che farà il suo ingresso nel quinto episodio della stagione 13 e che prenderà effettivamente il posto del protagonista.

"È proprio Don Matteo ad averlo scelto come successore, e poi si svelerà il motivo per cui io scompaio" ha anticipato Terence Hill in una recente intervista con il Corriere della Sera.

I motivi dell'addio? "Dopo oltre 250 episodi, è arrivato il momento di svestire la tonaca e concentrarmi sui miei affetti. Avevo voglia di dedicare più tempo alla mia vita privata".

Le anticipazioni

Al centro della 13ma stagione, diretta da Francesco Vicario e Luca Brignone per 10 serate, ritroviamo Don Matteo (Terence Hill), la Capitana (Maria Chiara Giannetta) e il Maresciallo (Nino Frassica), un triangolo capace di creare un racconto dove risate, emozioni e commozione convivono, dando vita ad un mondo unico. Accanto a loro ritroviamo Nardi, Natalina, Pippo, la piccola Ines e Anceschi, interpretato da Flavio Insinna, arrivato in città per un'occasione speciale. Insieme ad Anceschi arriverà anche sua figlia Valentina, una ragazza all'apparenza solare e piena di vita, che nasconde in realtà un dolore nel suo passato. Quando scoprirà la verità, Anceschi farà fatica a riconoscere in lei la figlia che ha cresciuto.