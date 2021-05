Don Matteo 13: Raoul Bova sostituisce Terence Hill?

In Don Matteo 13 dovrebbe essere Raoul Bova a prendere il posto di Terence Hill, anche se non dalla prima puntata della nuova stagione.

Don Matteo 13 si farà ma Terence Hill dovrebbe essere sostituito da Raoul Bova. La notizia, diffusa da TvBlog, è di quelle clamorose, anche perchè, come si legge, la popolare fiction RAI non dovrebbe cambiare titolo, nonostante il nuovo protagonista.

È sempre TvBlog a svelare che il "cambio al vertice" dovrebbe avvenire intorno alla quarta puntata della nuova stagione, le cui riprese cominceranno tra pochi giorni a Spoleto per essere poi completate a settembre.

A rendere credibile l'anticipazione - che non ha al momento ricevuto ufficiale conferma - ci sono due dettagli. Anzitutto il fatto che Raoul Bova sia reduce dal successo di Buongiorno, mamma!, la fiction (che si concluderà stasera su Canale 5) prodotta da Lux Vide, stessa casa di produzione di Don Matteo.

A questo si aggiunge una volontà già espressa da Terence Hill: l'attore infatti avrebbe voluto che Don Matteo si chiudesse con la stagione 12, che era infatti stata già presentata dai vertici RAI come la conclusiva.

Gli ascolti incredibili (le 10 puntate hanno raggiunto picchi di oltre 7 milioni di telespettatori) e le continue richieste da parte dei fan avevano però convinto la produzione a regalare nuove avventure al prete in bicicletta, tanto amato in Italia ma anche all'estero, dove Don Matteo resta, insieme a Il commissario Montalbano e Gomorra, uno dei prodotti seriali nostrani più conosciuti.

L'operazione ricalcherebbe dunque quanto già accaduto nella fiction Un passo dal cielo, dove Daniele Liotti aveva preso il posto ancora una volta di Terence Hill a partire dalla stagione 4.

Raoul Bova andrebbe dunque ad aggiungersi a un cast composto al momento da Terence Hill (che dovrà comunque girare le prime puntate), Nino Frassica, Flavio Insinna (che ha confermato il ritorno del suo capitano Anceschi), Francesco Scali, Nathalie Guettà, Maria Chiara Giannetta (co-protagonista di Buongiorno, mamma! insieme a Raoul Bova), Maurizio Lastrico, Pietro Pulcini e Domenico Pinello.