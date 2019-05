Don Matteo 12: Terence Hill al Giro d'Italia in bicicletta!

Incursione a sorpresa nella quarta tappa del Giro d'Italia Orbetello - Frascati. Nella giornata di ieri Terence Hill, nei panni di Don Matteo, ha tagliato il traguardo a Frascati, suscitando stupore e incredulità nel pubblico presente al rush finale.

In sella alla sua iconica bicicletta, da ormai vent'anni simbolo della fiction campione d'ascolti prodotta da Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, Don Matteo ha percorso il tratto finale del percorso di gara con agilità salutando gli appassionati del Giro. "Mi sto allenando per le salite e le discese di Spoleto" ha raccontato Terence Hill ai cronisti Rai presenti per la diretta dell'evento sportivo - "ci vediamo a gennaio!".

Sono infatti iniziate le attese riprese della dodicesima stagione della fiction diretta da Raffaele Androsiglio (primo blocco) e Alexis Sweet (secondo blocco). Terence Hill, per la dodicesima volta, veste i panni del parroco più popolare d'Italia, insieme a Nino Frassica, nell'amato ruolo del Maresciallo Cecchini, e a Maria Chiara Giannetta che, per il secondo anno consecutivo, interpreta il capitano dei Carabinieri Anna Olivieri.

La serie più longeva targata Lux Vide, compie nel 2020 vent'anni ma non smette di rinnovarsi: new entry ancora top secret arricchiranno il già notevole cast e, una nuova formula di racconto, che prevede una narrazione lineare suddivisa in 10 episodi da 100 minuti. La splendida cornice della città di Spoleto si conferma nuovamente teatro delle avventure del prete investigatore che, negli anni, ha saputo tenere incollati, davanti alla tv, milioni di spettatori.

Appuntamento nel 2020 per Don Matteo in prima serata su Rai 1!