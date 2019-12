Domenica In, Mara Venier e l'intervista a Tiziano Ferro: polemica social per la critica assurda

Nella puntata di ieri di Domenica In, Tiziano Ferro si è concesso a una lunga intervista con Mara Venier ma una spettatrice non ha gradito la presenza del cantante e la sua critica è assurda.

Mara Venier, nel corso dell'ultima puntata di Domenica In, ha intervistato Tiziano Ferro e, nonostante il successo di ascolti e di interazioni social registrate durante il lungo confronto, un'utente su Instagram ha detto di non aver gradito la presenza del cantante di Latina.

Si dirà che sono cose che capitano di continuo, ma a fare scalpore in questo caso è la critica mossa a Mara Venier e al programma, davvero assurda.

Tiziano Ferro durante il pomeriggio passato con Mara Venier ha raccontato un po' della sua vita, del suo incontro con l'attuale marito dicendo "Tutto è iniziato con un caffè". Poi ha affrontato anche il tema del bullismo, che lo ha visto al centro di una polemica con Fedez nei giorni scorsi, "La cosa più strana, e ci ho messo veramente 40 anni a capirlo, è che il bullismo sembrava quasi una dinamica, un copione, una storia accettabile", Mara Venier e Ferro hanno poi concordato sul fatto che ci sia bisogno di una legge contro l'odio.

Una semplice intervista che però ha adirato una spettatrice che, su Instagram, si detta turbata per aver visto un omossessuale nel salotto della domenica pomeriggio di Rai 1 durante le feste di Natale. Quindi presa la tastiera ha deciso di illuminare il mondo scrivendo ha scritto su Instagram: "Nel periodo delle feste natalizie, che è la festa della famiglia, non mi è piaciuta l'intervista ad un omosessuale". Poi, bontà sua, ha precisato "In altri periodi dell'anno ok". La risposta di Mara non si è fatta attendere e mettendoci la faccia ha scritto: "Cara, d'amore si può parlare tutto l'anno! Perché l'amore non ha sesso!".