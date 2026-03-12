Addio a Enrica Bonaccorti, la signora della TV è morta a 76 anni

Enrica Bonaccorti: storica conduttrice televisiva e radiofonica, autrice e attrice, si è spenta a 76 anni a Roma dopo una malattia. Protagonista della TV dagli anni '80 con programmi di grande successo.

Il mondo dello spettacolo italiano si sveglia con una notizia dolorosa. Oggi, 12 marzo 2026, è morta presso la clinica Ars Biomedica di Roma Enrica Bonaccorti. La conduttrice, attrice e autrice, simbolo di un'eleganza mai ostentata, aveva 76 anni. L'annuncio della scomparsa è arrivato in diretta televisiva, dato con profonda commozione da Eleonora Daniele durante Storie Italiane su Rai 1.

La battaglia contro la malattia

Nel 2025, Enrica Bonaccorti aveva deciso di rendere pubblica la sua sfida più difficile: un tumore al pancreas. Con la trasparenza e il coraggio che l'hanno sempre contraddistinta, aveva scelto di condividere il proprio percorso clinico, diventando un esempio di forza per molti telespettatori che la seguivano con affetto da decenni.

Una carriera poliedrica: dal teatro ai grandi successi TV

Nata a Savona il 18 novembre 1949, la Bonaccorti è stata un'artista totale, capace di eccellere in ogni ambito della comunicazione. Prima ancora del grande successo televisivo, si era distinta come paroliera. Portano la sua firma testi immortali come La lontananza e Amara terra mia, scritti per e con Domenico Modugno.

La carriera di Enrica Bonaccorti è stata un raro esempio di versatilità. Prima di diventare la "signora del mezzogiorno" televisivo, ha lasciato un segno indelebile nella cultura pop italiana attraverso diverse forme d'arte.

La firma d'autore (Musica)

Non tutti ricordano che Enrica Bonaccorti è stata una delle paroliere più raffinate della musica leggera. Il sodalizio con Domenico Modugno ha prodotto capolavori della canzone italiana:

La lontananza (1970): Un successo mondiale di cui scrisse il testo.

Amara terra mia (1971): Rielaborazione di un canto popolare abruzzese diventato un inno della discografia italiana.

Il debutto e il grande schermo (Cinema e Teatro)

Formatasi professionalmente con Paola Borboni, ha calcato i palcoscenici teatrali prima di approdare al cinema. Tra le sue partecipazioni più note:

I programmi cult (Televisione)

Oltre ai grandi successi già citati, la sua presenza sul piccolo schermo è stata costante e autorevole:

Il sesso forte (1978): Il debutto alla conduzione su Rai 2.

Italia sera (1983-1984): Il primo rotocalco pomeridiano della Rai.

(1983-1984): Il primo rotocalco pomeridiano della Rai. Pronto, chi gioca? (1985-1987): grazie al quale ha vinto uno dei tre Telegatti per la sua conduzione empatica e brillante,

Cari genitori (1988-1991): Il passaggio a Canale 5 con un quiz dedicato alle famiglie.

(1988-1991): Il passaggio a Canale 5 con un quiz dedicato alle famiglie. Non è la Rai (1991-1992): La conduzione della storica prima edizione.

Negli ultimi anni, Enrica si era dedicata con successo alla scrittura di romanzi (come La pecora nera e Condominio Addio) e all'attività di opinionista, mantenendo sempre quel filo diretto con il pubblico che l'ha accompagnata per oltre cinquant'anni.