Domenica In, Fiorello: "Ecco come fare la spesa evitando la fila"

Domenica in va in onda senza ospiti per l'emergenza Coronavirus, Fiorello si è collegato via Skype e ha spiegato come va a fare la spesa evitando una fila troppo lunga.

Fiorello a Domenica In ha parlato di come passa le giornate in casa durante l'emergenza Coronavirus. Il popolare conduttore si è collegato via Skype chiacchierando con Mara Venier che trasmetteva da uno studio completamente vuoto.

La RAI ha deciso di mandare in onda Domenica In nonostante l'emergenza Coronavirus. Mara Venier ha il delicatissimo compito di intrattenere gli italiani in questo momento di grande difficoltà che il nostro Paese sta attraversando. Senza ospiti in studio zia Mara ha fatto ricorso alla tecnologia collegandosi via Skype con vari colleghi del mondo dello spettacolo. Il primo a rispondere all'appello è stato Fiorello che ha spiegato come passa il tempo in questi giorni "Resto in casa ma non mi annoio mai, sono sempre impegnato con varie dirette e collegamenti sui social".

Il conduttore di Viva RayPlay ha anche il gravoso incarico di fare la spesa per tutta la famiglia "Mia moglie Susanna resta in casa, io invece vado a fare la spesa a pochi metri da casa, ma non al supermercato - come molti di noi Fiorello in questo periodo preferisce i piccoli commercianti - preferisco la vendita al dettaglio perché c'è meno fila e, per non farmi riconoscere, vado completamente 'bardato': mascherina, cappello, casco integrale... Praticamente, mi faccio capire a gesti".

La vita ai tempi del Covid-19 si svolge tra le quattro mura anche per Fiore "Qui restiamo sempre a casa, lo facciamo con grande diligenza. Il nostro è un sacrificio da niente in confronto al lavoro di medici, infermieri e personale sanitario che lottano in prima linea contro il Coronavirus".

Ieri sera su RAI 1 è andato in onda Il meglio di RaiPlay, visto da poco più di cinque milioni di spettatori "Sono molto felice perché è stato molto visto dai telespettatori - ha detto Fiorello - Ben venga tutto questo, la Rai sta rallegrando gli italiani in un momento difficile con tutto il meglio che ha a disposizione. Ho già suggerito che vada in onda anche il meglio di Techetechetè'