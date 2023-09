Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni non si nascondono più: amore e divertimento ad alta quota (FOTO)

Belen Rodriguez non nasconde più il suo amore per Elio Lorenzoni, l'imprenditore che è ora al suo fianco, dopo la fine della storia con Stefano De Martino. Dopo le foto postate dalla showgirl sui propri social, è ancora una volta CHI a documentare la relazione, pubblicando gli scatti da un romantico week-end in Trentino.

Il primo avvistamento era stato segnalato proprio dal settimanale diretto da Alfonso Signorini lo scorso 14 luglio: in occasione del compleanno di Ignazio Moser, l'ex conduttrice de Le Iene era apparsa in atteggiamenti teneri con Lorenzoni. Complice l'assenza di De Martino e le vacanze separate, l'imprenditore bresciano era stato subito "presentato" come il nuovo compagno dell'argentina. Che a quasi due mesi di distanza da quell'avvistamento ha confermato la relazione, non sciogliendo tuttavia completamente la riserva. In un carosello di foto pubblicate su Instagram, Belen ha infatti lasciato intendere che a legarla a Elio è un'amicizia decennale.

A chiarire la situazione, per quanto possibile, ci ha pensato CHI, che nel nuovo numero ha dedicato un intero servizio alla vacanza dei due a Pinzolo. Tra passeggiate sui sentieri di montagna e lanci con il parapendio, i due appaiono molto complici nelle foto pubblicate. Il settimanale ha svelato però anche un altro dettaglio che aggiunge pepe alle dinamiche familiari di casa Rodriguez: nè Stefano De Martino nè Antonino Spinalbese, rispettivamente papà di Santiago e Luna Marì, i due figli di Belen, non avrebbero ancora conosciuto di persona Elio Lorenzoni. Mentre ha destato piuttosto scalpore la notizia di un incontro "segreto" tra i due storici ex dell'argentina, che solo poche settimane fa hanno iniziato anche a seguirsi sui social.