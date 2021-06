Dom, su Prime Video in streaming da oggi

Dom, la nuova serie crime drama brasiliana, arriva su Amazon Prime Video in streaming a partire da oggi 4 giugno 2021 per tutti gli abbonati!

La serie racconta la storia di Pedro, un ragazzo della classe media di Rio de Janeiro che viene introdotto alla cocaina durante l'adolescenza, mettendolo sulla strada per diventare il leader di una banda criminale che dominava i tabloid di Rio nei primi anni 2000. Diretta da Breno Silveira e Vicente Kubrusly, Dom è una serie brasiliana Amazon Original che vede nel cast Gabriel Leone, Flávio Tolezani, Filipe Bragança, Isabella Santoni e Raquel Villar.

La trama ufficiale di Amazon riporta: Dom racconta la storia di Pedro, un bel ragazzo della borghesia di Rio de Janeiro. Introdotto già dall'adolescenza al mondo della cocaina, da cui è presto dipendente, diventa leader di una gang criminale che domina i tabloid di Rio agli inizi del 2000. Tra azione, avventura e drama, Dom racconta anche la storia del padre di Pedro Dom, Vitor Dantas, il quale da bambino aveva riportato alle autorità un suo ritrovamento in fondo al mare e che aveva finito per intraprendere una carriera nelle forze di polizia dei servizi segreti. La serie mostra il percorso dei due, che vivono vite agli antipodi, spesso complementari, e che si trovano in situazioni dove il confine tra giusto e sbagliato è labile.

