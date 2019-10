Dolemite is my name, su Netflix in streaming da oggi!

Dolemite is my name arriva su Netflix dal 25 ottobre: disponibile in streaming la nuova commedia con protagonista assoluto Eddie Murphy!

Dolemite is my name arriva oggi in streaming su Netflix nel catalogo di ottobre e farà felici tutti i fan del cinema di Eddie Murphy e della commedia! Il film è stato presentato in anteprima mondiale al Toronto Film Festival.

Dolemite Is My Name, prodotto da Netflix, racconterà la storia di Rudy Ray Moore, la star dei film Dolemite. La regia è di Craig Brewer, mentre la sceneggiatura è firmata da Scott Alexander e Larry Karaszewski, già autori di Big Eyes ed Ed Wood.

Moore (interpretato da Eddie Murphy) ha lavorato in un negozio di dischi, negli anni '70, a Hollywood e proprio lì ha iniziato a sentire delle storie oscene di un criminale e truffatore chiamato Dolemite, iniziando a esibirsi nei club interpretando quel personaggio e incidendo dei dischi, diventati dei veri successi, in cui univa umorismo a stereotipi e battute. I guadagni gli hanno quindi permesso di finanziare il film Dolemite, seguito poi da tre sequel. Il personaggio ha poi continuato negli anni a essere fonte di ispirazione per molte star della musica hip hop.

