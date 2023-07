Dogman: Caleb Landry Jones protagonista del trailer del nuovo film di Luc Besson

Lucky Red ha diffuso il trailer italiano di Dogman, il nuovo film di Luc Besson che ha per protagonista Caleb Landry Jones. L'uscita della pellicola è fissata per il 28 settembre 2023 nelle sale italiane.

Al centro della storia troviamo Douglas, un uomo che ha subito una serie di abusi da bambino dal padre violento, venendo anche gettato in mezzo ai cani. Questi però invece di attaccarlo decidono di proteggerlo, diventando suoi alleati. In un viaggio per guarire dai traumi infantili e dalle lesioni fisiche, Douglas cerca di trovare la propria strada, anche se ciò significa andare contro le regole della società, il proprio genere ed esagerare con il suo amore per i cani.

DogMan: rinviata l'uscita del nuovo film di Luc Besson

Besson mancava all'appuntamento con la regia da Anna, uscito nelle sale nel 2019 (in Italia era arrivato direttamente su Prime Video nel 2021). Prima ancora era reduce dal pesante flop di Valerian e la città dei mille pianeti.

Caleb Landry Jones è stato premiato a Cannes nel 2021 per la sua interpretazione in Nitram di Justin Kurtzel ed era nel cast di The Forgiven, con Ralph Fiennes e Jessica Chastain.