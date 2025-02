Companion, Jack Quaid affascinato dall'atmosfera unica del film: "Non so a quale genere appartenga"

Nuova avventura sul grande schermo per Jack Quaid, che recita nel nuovo film di Drew Hancock, Companion. Un film che l'attore ritiene sia difficile incasellare in un genere ben definito.

Jack Quaid ne ha parlato in un'intervista che ha rilasciato a Collider, nella quale ha spiegato cosa in particolare ha catturato il suo interesse, facendogli propendere per il sì a Companion.

Un film dall'atmosfera unica

"Non so a quale genere appartiene il film" spiega Quaid "Ed è proprio questo che amo. Ricordo di aver letto la sceneggiatura e di aver detto a me stesso che non sapevo a quale genere appartenesse il film. Lo adoro, amo il fatto che Drew abbia creato un'atmosfera così unica".

Primo piano di Jack Quaid in Companion

Nel film Companion, Jack Quaid interpreta Josh, un personaggio che scatena il caos durante un fine settimana con gli amici quando si scopre che la sua fidanzata Iris (Sophie Thatcher) è in realtà un robot.

I ritardi nella produzione di Companion e il futuro di Jack Quaid

I lavori del film sono slittati parecchie volte anche a causa dello sciopero SAG-AFTRA del 2023. Le riprese vennero interrotte circa a metà della lavorazione sul set.

Jack Quaid e Sophie Thatcher in Companion

"Abbiamo girato la prima parte del film in estate, poi abbiamo dovuto fermarci. Quando siamo tornati sul set eravamo sempre nello stato di New York ma era inverno" ha spiegato Quaid, svelando le difficoltà di adattamento sul set.

Nonostante sinora si sia alternato fra cinema e tv, Jack Quaid ha confessato che in questo periodo della sua carriera preferisce dedicarsi principalmente al cinema.