Doctor Who: Yasmin Finney, star di Heartstopper, avrà il ruolo di Rose Tyler

Tra gli interpreti dell'episodio che celebrerà il sessantesimo anniversario di Doctor Who ci sarà anche l'attrice Yasmin Finney, recentemente nel cast di Heartstopper.

BBC ha annunciato il suo coinvolgimento nell'iconico ruolo di Rose Tyler, facendo diventare la giovane attrice la prima companion transgender apparsa nella serie televisiva.

Per vedere Yasmin Finney bisognerà quindi attendere il 2023, quando si potrà inoltre scoprire il legame tra la sua versione del personaggio e quella originale interpretata da Billie Piper accanto a Christopher Eccleston e David Tennant.

Lo showrunner Russell T. Davies ha dichiarato: "La vita in Doctor Who diventa più luminosa e folle, come può esserci un'altra Rose? Lo scoprirete nel 2023, ma è un'assoluta gioia accogliere Yasmin sul set di Doctor Who. Ci siamo innamorati tutti di lei in Heartstopper, uno di quegli show che cambiano il mondo e ora Yasmin può cambiare il Whoniverse!".

Yasmin ha invece sottolineato: "Se qualcuno mi avesse detto quando avevo 8 anni che sarei stata parte di questa serie iconica non ci avrei creduto nemmeno in un milione di anni. Questa serie ha un posto nel cuore di così tante persone, quindi essere considerata essendo un'attrice trans dal leggendario Russell non ha solo reso speciale il mio anno, ma la mia vita intera. Non vedo l'ora di iniziare questo viaggio e che voi possiate vedere come Rose sboccerà. Preparatevi".

Nello speciale ritorneranno inoltre David Tennant e Catherine Tate con la parte del decimo Dottore e della sua companion, personaggi che sicuramente saranno coinvolti con la storia di Rose Tyler.