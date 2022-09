Doctor Who: svelato il titolo dello speciale con cui Jodie Whittaker dirà addio alla serie

I produttori di Doctor Who hanno rivelato il titolo dell'ultimo episodio con star Jodie Whittaker: The Power of the Doctor.

La puntata mostrerà la rigenerazione dell'attuale versione del Signore del Tempo, permettendo ai fan di assistere al passaggio di testimone tra l'attrice e Ncuti Gatwa.

Lo speciale episodio celebrerà il centenario della BBC e il magazine ufficiale della serie cult britannica ha annunciato che si intitolerà Doctor Who: The Power of the Doctor.

Lo showrunner Chris Chibnall dirà addio al mondo del Dottore insieme alla protagonista Jodie Whittaker.

Attualmente non sono stati svelati ulteriori dettagli e bisognerà attendere per scoprire la sinossi ufficiale o le guest star della puntata.

Il nuovo showrunner della serie, Russell T. Davies, ha scelto Ncuti Gatwa come nuovo protagonista delle avventure nello spazio e nel tempo e sarà interessante scoprire in che modo cambierà l'atmosfera dello show.