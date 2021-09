Doctor Who: Russell T Davies nuovo showrunner della serie dopo l'addio di Chris Chibnall

Il prossimo showrunner di Doctor Who sarà un volto molto apprezzato e conosciuto dai fan: Russell T Davies, già alla guida della serie dal 2005 al 2009, anni in cui il ruolo del Dottore è stato interpretato da Christopher Eccleston e da David Tennant.

Lo sceneggiatore si occuperà quindi dei nuovi capitoli delle avventure del Signore del Tempo che celebreranno il sessantesimo anniversario della serie e il suo lavoro continuerà negli anni successivi, con puntate e speciali che verranno prodotti da BBC e Bad Wolf.

Russell T. Davies ha dichiarato annunciando il suo ritorno nell'universo di Doctor Who: "Sono incredibilmente entusiasta nel tornare a lavorare al mio show preferito. Ho ancora un'intera stagione da apprezzare con il brillante Dottore di Jodie Whittaker, con il mio amico ed eroe Chris Chibnall alla guida. Per ora sono ancora uno spettatore."

L'attuale showrunner, Chris Chibnall, ha invece spiegato: "Vedere uno dei diamanti tra gli sceneggiatori britannici tornare a casa è monumentalmente eccitante e adatto al fatto che avverrà in occasione del sessantesimo anniversario di Doctor Who. Russell ha costruito il testimone che sta per ritornare nelle sue mani; Doctor Who, la BBC, il settore televisivo in Galles e, siamo onesti, chiunque in tutto il mondo, hanno così tanti motivi per essere davvero eccitato per quello che accadrà".

Piers Wenger, responsabile delle serie drammatiche di BBC, ha poi sottolineato: "Mentre il tredicesimo Dottore si prepara per affrontare nuove e straordinarie avventure, sta soffiando il vento del cambiamento... Portando notizie che renderanno felici i fan di Doctor Who in giro per il mondo. Siamo elettrizzati che Russell ritornerà alla guida di Doctor Who per costruire il futuro partendo dagli ottimi risultati ottenuti da Chris e Jodie. I nostri ringraziamenti sono rivolti a loro due e al team di Cardiff per tutto quello che continuano a fare per lo show, e ciao Russell, è meraviglioso averti di nuovo tra noi".

Uno dei primi compiti di Davies sarà ora trovare l'erede di Jodie Whittaker nel ruolo del Dottore, scelta essenziale per il futuro dello show.