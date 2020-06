Doctor Who: Rebecca Root sarà la prima companion transgender, il debutto in un racconto audio

Doctor Who introdurrà la prima companion transgender della sua storia: Rebecca Root è stata infatti scelta per dare voce a un nuovo personaggio in un audio racconto ambientato nell'universo del Signore del tempo.

Il progetto è stato annunciato nelle ultime ore e sarà disponibile a partire dal mese di luglio.

La storia si intitola Doctor Who: Stranded e farà parte delle avventure con al centro l'ottavo Dottore, interpretato da Paul McGann.

Rebecca Root avrà il ruolo di Tania Bell e l'attrice ha spiegato parlando del suo debutto nell'universo di Doctor Who: "Si tratta di una persona come tutte le altre che ho interpretato e spero di poter portare in scena in futuro. Non è perfetta, ma non è nemmeno un casino e certamente non penso che la sua identità di genere abbia qualche tipo di influenza per quanto riguarda il suo comportamento nella storia".

A dare voce ai personaggi presenti nel racconto ci saranno anche Hattie Morahan che sarà Helen Sinclair, Nicola Walker nel ruolo di Liv Chenka e Tom Price che sarà il sergente Andy Davidson, già apparso in Torchwood.

Root ha parlato di quanto sia importante la rappresentazione dei membri della comunità transgender sugli schermi: "Sarebbe stato fantastico vedere una persona transessuale in uno show come Doctor Who. Vedere una persona transessuale e basta, infatti, sarebbe già stato fantastico, ma sono cresciuta negli anni '70 e la società era diversa, l'identità di genere non era realmente considerata".

In Doctor Who: Stranded il Dottore e i suoi companion saranno ritratti mentre vivono nella Londra contemporanea. La sinossi spiega: "Il TARDIS non c'è più. Bloccati nello spazio e nel tempo, il Dottore, Liv e Helen cercano rifugio a Baker Street. Ma la casa è cambiata: ora hanno dei vicini e non tutti li accolgono in modo positivo. E qualcuno ha un avvertimento spaventoso riguardante il futuro. Il Dottore e i suoi amici affrontano la loro sfida più grande: vivere un giorno dopo l'altro, nella Londra del 2020".

Il produttore David Richardson ha aggiunto: "Stranded è un inizio tutto nuovo per le avventure dell'ottavo Dottore. Si tratta di un nuovo ambiente, di introdurre nuovi personaggi e ha un suo tono molto definito. Non c'è nessuna lotta epica per salvare l'universo, si tratta di un gruppo di persone che vivono in una casa della Londra del 2020 e della loro lotta per trovare un ruolo in questo mondo. Ovviamente ci saranno alieni e strane minacce lungo il percorso, ma ci concentreremo sempre sui nostri personaggi. Vedere quanto Paul McGann abbia amato questi script è stata una gioia, sono alcuni tra i suoi preferiti".