Doctor Who mostra la nuova companion di Ncuti Gatwa in azione nel teaser della stagione 2

Al termine della messa in onda dell'episodio speciale di Natale della serie Doctor Who è stato condiviso un teaser degli episodi della stagione 2 con star Ncuti Gatwa.

Nel video vengono così svelate le prime immagini della nuova companion del Dottore, personaggio interpretato da Varada Sethu.

L'arrivo della nuova companion in Doctor Who

Nel filmato sono presenti infatti alcune sequenze in cui appare l'attrice, già interprete di Mundy Flynn nella stagione precedente di Doctor Who.

Nel teaser, condiviso online al termine della messa in onda della puntata Joy to the world, si mostra il quindicesimo Dottore, interpretato da Ncuti Gatwa, interagire con la giovane Belinda Chadra, la companion affidata a Varada Sethu, che viene mostrata mentre gli chiede di portarla a casa.

Nel video appare anche Ruby Sunday, parte affidata a Millie Gibson, di cui è stata confermata la presenza nelle prossime avventure del Signore del Tempo.

Il ritorno dell'attrice

Lo showrunner Russell T. Davies aveva parlato del coinvolgimento dell'attrice ricordando che si tratta di una situazione simile a quella di Freema Agyeman, interprete di Adeola Oshodi e di Martha Jones: "Quando scegli un'attrice grandiosa hai bisogno di una nuova companion. Stavo guardando il quindicesimo montaggio dell'episodio Boom e l'adoravo. Ogni volta che la guardavo pensavo: 'Dio mio, è brillante'. Penso lo sia davvero. La guardavo pensando: 'Che peccato che non possiamo lavorare di nuovo con lei'".

Sethu ritornerà quindi nelle avventure del Dottore in occasione delle puntate che saranno distribuite a livello internazionale da Disney+ nel 2025. I fan dello show britannico dovranno tuttavia attendere prima di sapere la data precisa per il debutto della prossima stagione.