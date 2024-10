Doctor Who, non è ancora finita: Ncuti Gatwa aggiorna i fan sulla Stagione 3

La storica serie di Doctor Who è stata rivoluzionata in modo significativo all'inizio di quest'anno, con l'ingresso di Ncuti Gatwa nel ruolo del Quindicesimo Dottore.

Nonostante lo show sia un vero e proprio fenomeno culturale, non c'è stata alcuna conferma del rinnovo della serie per una terza stagione grazie alla partnership con Disney+, e all'inizio dell'anno lo showrunner Russell T. Davies aveva lasciato intendere che la decisione era ancora in bilico.

Gatwa ha recentemente fornito un aggiornamento incoraggiante durante una recente apparizione al Graham Norton Show, rivelando che non solo resterà nei panni del Dottore, ma che le riprese della terza stagione dell'era Disney+ inizieranno nel 2025.

Doctor Who 14: Ncuti Gatwa nei panni del dottore

"Sta andando tutto bene", ha rassicurato Gatwa. "Abbiamo girato la seconda stagione quest'anno, lo special di Natale sta per arrivare e gireremo la terza stagione l'anno prossimo".

Doctor Who 15: Ncuti Gatwa avrà una seconda companion interpretata da Varada Sethu

Quando vedremo i nuovi episodi di Doctor Who?

Lo show tornerà con uno special natalizio entro la fine del 2024, scritto dall'ex showrunner Steven Moffat e con la partecipazione della star di Bridgerton Nicola Coughlan in un ruolo non ancora rivelato.

La nuova stagione di Doctor Who (la seconda sotto il marchio Disney+) è già stata girata, come ha ricordato Gatwa, anche se non è ancora stata fissata una data di uscita precisa. Sia l'interprete principale che Millie Gibson (Ruby Sunday) torneranno nella seconda stagione, così come Varada Sethu nel ruolo di una misteriosa seconda compagna.

"Ora è molto divertente", ha detto Gatwa a proposito della sua esperienza nel ruolo. "Mi sono rilassato e il Dottore sembra essere sceso un po' più in profondità, dal mio petto alle mie viscere".

Un'immagine di Doctor Who 14

In arrivo anche uno spin-off

Al Comic-Con di San Diego di quest'anno era stato annunciato che Doctor Who si sarebbe allargato con una nuova miniserie intitolata The War Between the Land and the Sea. In questa storia, quando una temibile e antica specie emerge dall'oceano, rivelandosi drammaticamente all'umanità, si scatena una crisi internazionale. Con l'intera popolazione a rischio, l'UNIT entra in azione mentre la terra e il mare si fanno la guerra.

Doctor Who 14: Steven Moffat conferma il suo ritorno come autore di un episodio

The War Between the Land and the Sea è prodotto da Bad Wolf, con BBC Studios per Disney Branded Television e BBC e avrà come protagonisti Russell Tovey (Feud, American Horror Story: NYC) e Gugu Mbatha-Raw (Surface, Loki), insieme ai veterani di Doctor Who Jemma Redgrave nel ruolo di Kate Lethbridge-Stewart e Alexander Devrient nel ruolo del colonnello Ibrahim.

"Sono molto fortunato a lavorare con un cast davvero magnifico", aveva dichiarato Davies in un comunicato stampa in occasione del primo annuncio della serie. "E questo è un dramma enorme, cazzuto ed emozionante che scuoterà il Whoniverse fino alle fondamenta. Quando il Dottore non è in città, l'intera umanità è nei guai".