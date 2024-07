Doctor Who: Nicola Coughlan è Joy nel primo video tratto dallo speciale natalizio

Nicola Coughlan ha introdotto il primo video tratto dall'episodio speciale di Natale della serie Doctor Who, in cui avrà il ruolo di Joy.

Nel primo video condiviso online si vedono alcune scene ambientate in vari anni, tra cui anche gli anni '60 a bordo dell'Orient Express e sull'Everest, mentre il Dottore sembra sia alla ricerca di qualcuno, prima di introdurre il personaggio affidato alla star di Bridgerton.

Il personaggio affidato alla star di Bridgerton

Nel video tratto dal nuovo episodio di Doctor Who si vede poi Nicola Coughlan nei panni di Joy mentre arriva in una stanza di albergo la sera di Natale, ritrovandosi alle prese con un alieno e incontrando il Dottore interpretato da Ncuti Gatwa.

Nell'introduzione al filmato la star di Bridgerton ha spiegato che la vita di Joy cambierà totalmente dopo aver conosciuto il Signore del Tempo e non resta che attendere per scoprire cosa accadrà alla ragazza.

Un nuovo arrivo nel cast

Durante il San Diego Comic-Con 2024, inoltre, è stato annunciato che nella prossima stagione di Doctor Who ci sarà anche un nuovo personaggio interpretato da Jonah Hauer-King e che farà parte della storia di Ruby Sunday.

L'attore è stato recentemente protagonista della versione live-action del classico Disney La Sirenetta, recitando accanto a Halle Bailey. Tra i suoi prossimi progetti c'è invece la commedia romantica The Threesome.

Durante il panel che si è svolto all'evento americano è stato inoltre annunciato lo spinoff della serie intitolato The War Between The Land And The Sea, composto da cinque episodi, con star Russell Tovey e Gugu Mbatha-Raw e che avrà tra i protagonisti anche Jemma Redgrave e Alexander Devrien.

I fan di Doctor Who dovranno attendere Natale per rivedere in azione il Signore del Tempo interpretato da Ncuti Gatwa.