Doctor Who, lo showrunner anticipa: "Tante sorprese per l'addio a Jodie Whittaker"

Si sta per avvicinare uno dei momenti più tristi di Doctor Who, l'addio al Dottore di turno. E mentre ciò vuol dire anche dare il benvenuto a un nuovo Dottore, prima dovremo salutare Jodie Whittaker a.k.a. Tredici. Ma lo showrunner della serie, Russell T. Davies, promette: sarà un grande spettacolo ricco di sorprese.

Ancora qualche mese e i fan di Doctor Who assisteranno a una nuova rigenerazione del protagonista della loro serie preferita, e sarà l'attore di Sex Education Ncuti Gatwa a prestargli il volto.

Ma per un Dottore che arriva c'è un Dottore che va, e in questo caso sarà Jodie Whittaker a consegnare il testimone in un episodio davvero imperdibile. Almeno a detta del nuovo/vecchio showrunner Russell T. Davies (di ritorno alla guida dello show dopo l'abbandono di Chris Chibnall).

"Non posso dire granché al riguardo, onestamente, perché quello che vedremo a ottobre è l'addio di Jodie Whittaker, e non voglio certo rubarle la scena..." ha raccontato Davies ai microfoni di Radio Times, come segnala Comicbook "Ma ho appena visto la versione definitiva di quell'episodio, tipo due giorni fa, e sono 90 minuti di epicità, è fantastico, e incredibile, e pieno di sorprese".

D'altronde, come anticipava anche il regista dell'episodio Jamie Magnus Stone, il momento della rigenerazione di Whittaker sarà "incredibilmente carico di emozioni", e tutti sul set hanno applaudito a scena conclusa.

E voi, cosa vi aspettate? Lo speciale per il centenario di Doctor Who, dove assisteremo alla rigenerazione, andrà in onda questo autunno sulla BBC.