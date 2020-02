Doctor Who, Joe Hill: "Hanno rifiutato le mie idee per la serie perché sono americano"

Doctor Who è al centro di una nuova polemica dopo che Joe Hill, il figlio di Stephen King, ha svelato che è stata rifiutata una sua collaborazione con la serie cult britannica perché è americano.

Durante il podcast The Horror Show di Brian Keene, lo scrittore ha spiegato: "Sono un enorme fan di Doctor Who. Guardare la serie... guardare gli episodi di David Tennant con i miei figli è stata una parte davvero felice della loro infanzia e del mio essere un padre".

Joe Hill ha quindi proseguito sottolineando: "Avevo alcune idee per Doctor Who e volevo realmente scrivere per lo show. E il mio agente ha ottenuto la possibilità di fare un pitch. Ho trascorso un mese e mezzo per lavorare su tre proposte e ho lavorato così duramente, come forse mai prima".

Lo scrittore ha proseguito il suo racconto: "Per caso mi sono ritrovato a trascorrere un weekend con Neil Gaiman. Eravamo nello stesso posto negli stessi giorni e abbiamo trascorso molto tempo insieme, lui ha modificato i miei pitch. Li ha letti tutti e ha detto 'Sì, fai questo. Non fare quello. Questa è una buona idea. Odio questa'. E sapete cosa? Non avrei mai potuto chiedere un miglior editor!".

La situazione non è però andata come previsto: "Ho mandato le mie idee e sono passate alcune settimane e poi ho ricevuto un'e-mail in cui si diceva 'Non abbiamo mai lasciato a un americano il compito di scrivere Doctor Who e se lo facessimo non inizieremmo con te'".