Doctor Who: il Dottore condivide 5 consigli per affrontare l'emergenza Coronavirus

I fan di Doctor Who hanno ricevuto un video-messaggio davvero speciale da parte del Dottore, nella versione interpretata da Jodie Whittaker, che condivide 5 consigli utili per affrontare l'emergenza Coronavirus.

Il messaggio è stato condiviso sui social dai profili legati alla serie cult britannica.

Jodie Whittaker interpreta il dodicesimo Dottore e rivela che sta auto-isolandosi in un armadio per mettersi al sicuro da un esercito di Sontaran.

Il Signore del Tempo al centro delle avventure di Doctor Who rivela di aver percepito un aumento di "segnali psichici provenienti da un qualche posto nello spazio e nel tempo" che segnalano un'alta percentuale di persone sulla Terra che sono preoccupate.

La "trasmissione di emergenza" ricorda quindi cinque consigli utili. Il primo è che la situazione migliorerà, anche se tutto sembra incerto e la preoccupazione è ovunque, ma il Dottore sottolinea "l'oscurità non vince mai".

Il secondo consiglio è di fare battute divertenti, soprattutto se sono terribili.

Il terzo è di "Essere gentili, persino più gentili rispetto a come eravate ieri". Il Signore del Tempo sottolinea che tutti sono preoccupati ed è proprio questo il momento per entrare in contatto con gli altri e condividere.

Il quarto suggerimento è di ascoltare gli scienziati e i dottori perché sanno quello che stanno facendo.

L'ultimo consiglio è di rimanere forti e positivi perché supereremo questi periodo difficile.