Doctor Who, Jodie Whittaker sullo speciale da 90 minuti: "I Whovian lo adoreranno, è un regalo per i fan "

L'ormai quasi ex-protagonista di Doctor Who Jodie Whittaker promette grandi cose per lo speciale da 90 minuti, The Power of the Doctor, specialmente per i Whovian.

Saranno i fan di lunga data, come d'altronde c'era da aspettarsi, i destinatari principali dello speciale Doctor Who: The Power of the Doctor, quello in cui vedremo Tredici, il Dottore interpretato da Jodie Whittaker, rigenerarsi e lasciare il testimone a un altro Dottore.

"Questo [speciale] è soprattutto per i Whovian" afferma Whittaker ai microfoni di Empire, facendo riferimento alla fedele fanbase dello show "Se siete dei fan di lunga data sarà davvero un regalo. Ha tutto ciò che è iconico ed è solitamente associato a Doctor Who. È davvero qualcosa di imponente".

"Adoro i dialoghi che Chris ha scritto per il momento della mia rigenerazione" continua poi l'attrice "Cattura alla perfezione l'essenza del mio Dottore: è semplice, epico e bellissimo".

E, conclude, alla fine di una lunga ripresa, sono arrivate anche le lacrime: "Quando ho visto che la crew era pienamente soddisfatta da quell'ultima scena, è lì che il labbro inferiore ha iniziato a tremare... E ho pensato 'Beh, anche se ci fosse bisogno di un'altra ripresa sarebbe difficile, perché adesso [ho iniziato a piangere e] sono proprio andata'".

E voi, siete pronti a vedere un nuovo Dottore? E cosa vi aspettate dallo speciale di Doctor Who?

Doctor Who: The Power of the Doctor arriverà a ottobre su BBC One.