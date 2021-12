Doctor Who: Eve of the Daleks, Jodie Whittaker nel trailer dello speciale di Capodanno

Jodie Whittaker nel trailer e nelle foto dello speciale di Capodanno di Doctor Who, Eve of the Daleks, primo di tre episodi speciali prima della nuova rigenerazione del Dottore.

Dopo il finale della tredicesima stagione di Doctor Who, BBC America ha svelato il trailer dell'imminente speciale di Capodanno intitolato Eve of the Daleks. Questo segna il primo di tre speciali interpretati da Jodie Whittaker che erano stati annunciati come le ultime avventure del tredicesimo dottore prima dell'uscita dalla serie.

Il trailer di Eve of the Daleks, pubblicato insieme alle foto, presenta due individui la cui vigilia di Capodanno viene improvvisamente devastata dai Daleks che li intrappoleranno in un loop temporale. Ora toccherà al Tredicesimo Dottore, Dan e Yaz salvarli dallo sterminio.

Doctor Who è attualmente interpretato da Jodie Whittaker nel ruolo del Tredicesimo Dottore. Con lei Mandip Gill nel ruolo di Yasmin Khan e John Bishop in quello di Dan. Dopo la stagione 13, Jodie Whittaker dovrebbe tornare per i suoi ultimi tre speciali, il primo dei quali sarà trasmesso il giorno di Capodanno 2022 e un secondo nella primavera del 2022. L'ultimo episodio speciale di Jodie, in cui il Tredicesimo Dottore si rigenererà, verrà trasmesso nell'autunno 2022 nell'ambito delle celebrazioni del centenario della BBC.

Il debutto di Eve of the Daleks è previsto per il 1 gennaio 2022, lo speciale è diretto da Annetta Laufer da una sceneggiatura di Chris Chibnall. Nel cast Aisling Bea, Adjani Salmon e Pauline McLynn in ruoli da guest star.