Doctor Who e Star Wars: un politico sostiene abbiano aumentato la criminalità dando più spazio alle donne

Un politico britannico ha sostenuto che rendere le donne protagoniste di show come Doctor Who e saghe come Star Wars avrebbe degli effetti negativi sulla criminalità giovanile.

La bizzarra teoria è stata sostenuta in parlamento del conservatore Nick Fletcher che è convinto che i ragazzi non abbiano più degli esempi positivi a cui fare riferimento nel mondo del cinema e della televisione.

Durante un dibattito organizzato per la Giornata internazionale dell'uomo, Fletcher ha sostenuto che i ragazzi abbiano più comportamenti criminali in parte a causa dei casting cinematografici e televisivi degli ultimi anni.

Il politico sostiene che ora i giovani prendono ad esempio personaggi come Tommy Shelby della serie Peaky Blinders a causa del maggiore spazio dato alle donne in alcune delle saghe più conosciute e amate.

Fletcher ha sostenuto: "C'è da meravigliarsi se vediamo così tanti giovani uomini compiere dei crimini? Sembra esserci la richiesta da parte di una piccola, ma molto rumorosa, minoranza che ogni personaggio maschile o modello di riferimento debba avere un sostituto di sesso femminile. Negli ultimi anni abbiamo visto Doctor Who, Ghostbusters, Luke Skywalker, The Equalizer, tutti sostituiti da donne".

La dichiarazione, non sostenuta da statistiche o studi di qualsiasi tipo, ha causato non poca perplessità tra le persone presenti al dibattito. La laburista Anneliese Dodds è stata una delle persone che hanno risposto a Nick Fletcher sostenendo che la questione era molto più complessa rispetto a quanto dichiarato dal collega.