Doctor Who: David Tennant e Tom Baker star di un audio drama

Nel mondo di Doctor Who avverrà un interessante crossover con protagonisti David Tennant e Tom Baker grazie a un audio drama che avrà come protagonisti il decimo e il quarto Dottore.

Il progetto è stato annunciato da Big Finish e sarà il primo capitolo di una trilogia di storie.

Il primo racconto si intitolerà Out of Time e mostrerà i due Dottori interpretati nello show britannico Doctor Who da David Tennant e Tom Baker fare visita alla Cattedrale della Contemplazione, un enigma che esiste al di fuori del tempo che permette di aprire delle porte attraverso l'universo per offrire consolazione a chi è in difficoltà. Il Dottore alle volte fa visita a questo luogo speciale quando sta evitando il suo destino, è un luogo ideale per capire come affrontare la situazione. Il Dottore c'è già stato numerose vite precedenti, quindi quando il confine dimensionale cade, il suo passato e il suo presente si scontrano. Quando i Dalek invadono e prendono il controllo sulla Cattedrale, due Dottori devono unire le forze per fermarli o affrontare la possibilità di essere sterminati nel loro tentativo.

David Tennant ha dichiarato: "Tom Baker è stato ovviamente il primo Dottore che ho conosciuto. Ero un bambino quando è arrivato e sono cresciuto durante i sette anni in cui è stato il Dottore. Ero un grandissimo fan. L'ho incontrato a Glasgow e ha firmato il mio libro. Avevo una bambola che lo ritraeva. Tom Baker era davvero il Dottore. C'è qualcosa sul modo in cui viene associato al personaggio che sembra davvero senza tempo".