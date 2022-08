Doctor Who, David Tennant sulle foto scattate sul set: "Non avete ancora visto niente"

David Tennant di Doctor Who si è recentemente aperto a proposito delle foto che sono state scattate sul set della serie dicendo ai fan che 'non hanno ancora visto niente'.

Le riprese di Doctor Who sono appena cominciate e David Tennant ha fatto il suo ritorno sul set della serie in occasione del 60esimo anniversario dello show: la star ha svelato che le prime foto che sono state scattate non sono che un assaggio dell'intrigata trama della nuova stagione.

Intervistato durante il Fan Expo di Boston questo fine settimana, Tennant ha parlato delle suddette immagini, dicendo che "non sono nemmeno vicine alla storia nelle sua interezza: non avete ancora visto niente". La star ha poi confermato che lui e Catherine Tate hanno filmato alcune sequenze in un set chiuso con "molte altre persone", suggerendo che c'è molto di più in serbo per il 60° anniversario dello show di quanto i fan possano immaginare.

Anche lo showrunner, Russell T. Davies, è stato recentemente molto criptico a proposito del ritorno di Tennant: "Un'escursione misteriosamente dimenticata o forse una cosa legata al multiverso, è di moda di questi tempi. O forse questo ritorno è così impossibile che è in realtà un'intricata illusione creata da un vecchio nemico del Dottore."

Davies è stato altrettanto criptico quando ha annunciato per la prima volta il ritorno di David Tennant e della Tate in Doctor Who: "Forse questa è una storia scomparsa. O un mondo parallelo. O un sogno, o un trucco, o un flashback. L'unica cosa che posso confermare è che sarà spettacolare, dato che due delle nostre più grandi star si riuniranno per la battaglia di una vita".