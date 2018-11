Doctor Who: ecco la Barbie di Jodie Whittaker nel ruolo del Dottore!

La serie Doctor Who è tornata sugli schermi televisivi e Jodie Whittaker ha debuttato pochi giorni fa nel ruolo del tredicesimo Dottore, evento che ha portato alla creazione di un nuovo modello di Barbie che ritrae l'attrice nell'iconico ruolo.

Il modello è stato messo in pre-vendita online e la consegna ai fan avverrà a partire dal 3 dicembre, permettendo eventualmente un acquisto in vista delle festività natalizie.

La bambola ricrea alla perfezione il look della nuova rigenerazione del Signore del tempo riproducendo indumenti come la maglia a righe, il cappotto e gli stivali, senza dimenticare il nuovo cacciavite sonico.

Doctor Who è ritornato su BBC One facendo registrare uno share del 40.1% e oltre 8.2 milioni di spettatori sintonizzati per assistere al debutto di Jodie nell'iconica parte.

Nel cast, accanto all'attrice che ha ereditato il ruolo da Peter Capaldi, ci sono Tosin Cole, Mandip Gill e Bradley Walsh nella parte dei suoi compagni di viaggio e di avventure.